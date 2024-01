La Ford Kuga 2024 cambia ma non stravolge il suo design, differenziando le versioni Active e ST-Line e migliorando la tecnologia e il sistema elettrificato.

Attesa già nel 2023, la nuova Ford Kuga 2024 debutta ufficialmente sul mercato europeo, cambiando profondamente ma non stravolgendo la sua identità. Piuttosto, la separa.

La Kuga, che dal 2021 ininterrottamente il SUV plug-in hybrid più venduto in Europa, mantiene anche le altre due motorizzazioni, ma introduce una tecnologia notevolmente più aggiornata per infotainment e sicurezza e cambia nel frontale. Inoltre, debutta una versione Active con estetica più fuoristrada, mentre la ST-Line presenta un design più elaborato.

Ford Kuga 2024 sarà disponibile in Europa dalla primavera del 2024, prodotta in Spagna nello stabilimento di Almussafes a Valencia e progettata per i clienti europei. I prezzi italiani saranno svelati nelle prossime settimane.

Ford Kuga 2024: cosa cambia all’esterno

Il nuovo design l’avevamo in realtà intravisto, perché negli Stati Uniti la sua gemella di nome Escape si è già aggiornata nel corso del 2023.

Ciò che cambi maggiormente è il frontale: qui, il logo si fa più grande e ritorna al centro della griglia esagonale, anch’essa cresciuta nelle dimensioni e ora priva di listelli cromati. Inoltre, i gruppi ottici hanno un nuovo design e una nuova texture LED, che continua a tutta larghezza come avviene sulla nuova Explorer elettrica.

Ci sono differenze anche in termini di allestimento. In particolare, la nuova versione Active riprende quanto visto sulla Focus, ovvero un’estetica più SUV, più avventuriera, e ben si sposa in particolare con l’allestimento Hybrid AWD a trazione integrale. Ci sono quindi paraurti rinforzati e cromati, e modalità dedicate capaci di gestire superfici come sabbia o fango.

La ST Line invece è più elegante e sofisticata, con paraurti ribassati e un nuovo design dei cerchi in nero lucido, oltre che paraurti con inserti cromati. Meno modifiche al posteriore, che mantiene il design attuale ma cambia la trama LED dei fari.

I nuovi interni

All’interno, la nuova Ford Kuga 2024 dispone del sistema di infotainment SYNC 4 di ultima generazione di Ford, che offre il doppio della potenza di calcolo rispetto al SYNC 3.

Integrato perfettamente con gli smartphone, ha una connettività 5G per un accesso rapido alle informazioni, una navigazione cloud-connected per aiutare a evitare le code, con Apple CarPlay e Android Auto che finalmente sono wireless. Anche Alexa Built-in è di serie, così conducente e passeggeri possono fare domande o impostare funzioni anche senza uno smartphone collegato.

Spicca in questo il nuovo e più grande display in rapporto di forma 21:9, simile a quello visto sulla Focus, nonché alcune migliorie per quanto riguarda i materiali interni.

L’auto dispone anche di una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi:

il Cruise Control Adattivo migliorato, che mantiene automaticamente la distanza dal veicolo che precede e può fermare completamente il veicolo in caso di traffico;

il Sistema Pre-Collision Assist con Riconoscimento dei Pedoni e dei Ciclisti, che avvisa il guidatore della presenza di potenziali ostacoli sulla strada e può frenare automaticamente se necessario;

il Sistema di Mantenimento della Corsia con Assistenza alla Corsia Centrale, che aiuta a mantenere il veicolo al centro della corsia;

il Sistema di Informazione degli Angoli Ciechi (BLIS) con Assistenza alla Manovra Evasiva (EMA), che avvisa il conducente della presenza di altri veicoli negli angoli ciechi e può aiutare ad evitare una collisione.

Fino a 69 km di autonomia in elettrico

La Ford Kuga 2024 mantiene la sua filosofia con più possibilità di ibrido. La plug-in offre fino a 69 km di autonomia in modalità puramente elettrica, con la possibilità di ricaricare la batteria a casa o presso le colonnine pubbliche.

Kuga Hybrid (full hybrid) offre il comfort di un propulsore elettrificato, con fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e fino al 64% di guida puramente elettrica in città.

Entrambi i modelli Plug-In Hybrid e Hybrid AWD offrono prestazioni notevolmente migliorate, con le emissioni ridotte tipiche di una guida elettrificata. Inoltre, il nuovo Kuga ha una capacità di traino fino a 2.100 kg, la migliore della categoria, che gli permette di trasportare facilmente una grande roulotte o un rimorchio per cavalli.

Copyright Image: Sinergon LTD