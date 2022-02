Il Ford F-150 Lightning può alimentare una casa per tre giorni

In caso di black out la batteria del Ford F-150 Lightning può alimentare una casa per tre giorni e fino a 10 giorni con la ricarica solare

Le auto elettriche possono essere usate come riserva di energia in caso di black-out nelle case? Pare proprio di si. Ma come funziona esattamente? Ford ha ha provato a vedere cosa succede usando la batteria ad autonomia estesa da 131 kWh del prossimo F-150 Lightning, che porta l’autonomia del pick-up elettrico fino a 480 km.

Il Ford F-150 elettrico, collegato tramite la Ford Charge Station Pro e il sistema di integrazione domestica, potrà fornire automaticamente l’alimentazione all’abitazione in caso di problemi alla rete elettrica. Usando la capacità di ricarica bidirezionale, il sistema Ford invierà fino a 9,6 kilowatt di potenza. Quando la rete sarà tornata alla normalità, il sistema commuterà nuovamente la direzione dell’energia elettrica, ricaricando la batteria.

Stimando il consumo medio delle famiglie statunitensi a 30 kWh al giorno, secondo Ford il Lightning pul soddisfare l’intero fabbisogno energetico di una famiglia media per un massimo di tre giorni. Il valore di 30 kWh è quello fornito dalla US Energy Information Administration, che riporta come il cliente medio residenziale statunitense abbia utilizzato 893 kWh al mese nel 2020, arrivando a 29,3 kWh al giorno.

Non finisce qui. Perché secondo i calcoli di Ford, la batteria Lightning può alimentare una casa fino a 10 giorni, se combinata con la ricarica solare e/o strategie di razionamento dell’energia.

