Nel video ufficiale di addio di Ford alla Fiesta un indizio del suo ritorno

Ford dedica un video ufficiale di addio alla Fiesta, che come abbiamo saputo in questi giorni non verrà più prodotta dal 2023. Le cause sono note, e iniziano dal folle passaggio all’elettrico deciso dalla UE per finire alla mancanza di microchip. Si tratta comunque di un percorso che si interrompe dopo 47 anni, 7 generazioni e più di 16 milioni di modelli venduti.

Se da una parte c’è Puma che spinge, in una concorrenza interna del tutto particolare, è invece tutto da chiarire se questa concorrenza sia stata programmata in maniera scientifica, lasciando praticamente Fiesta abbandonata al proprio destino. In altri termini: è Ford che non crede più in Fiesta o sono i clienti a scegliere altro? Una domanda simile a quella che ci siamo posti quando ci fu l’annuncio dello stop alla produzione della Fiat Punto, un altro pilastro della motorizzazione europea.

Detto questo, non tutto è perduto per Fiesta. Il video di Ford si chiama “Farewell Fiesta”, ovvero “Addio Fiesta”. Eppure la storia sembra più una buona notte, ovvero sogni d’oro. Come se ci fosse un periodo dopo il quale ci si risveglierà.

Ed effettivamente un indizio c’è. Nell’ultima scena si vede l’anteriore di un’auto con a fianco un wallbox per la ricarica elettrica. Il dubbio è venuto a molti: vuoi vedere che Ford Fiesta Elettrica sarà la Fiesta del futuro?

—–

