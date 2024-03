Fiat celebra l’eredità del concept Trepiuno con la nuova 500 Tributo in edizione limitata

La Fiat 500 Tributo Trepiuno celebra il ventesimo anniversario del concept Trepiuno di Fiat. Questa edizione limitata, prodotta da Stellantis Heritage, offre ai collezionisti l’opportunità di possedere un pezzo di storia automobilistica reinventato per il futuro.

Il 4 marzo 2004 al Salone dell’Auto di Ginevra, Fiat svelò il concept Trepiuno, anticipando una rivoluzione nella mobilità urbana ispirata alla leggendaria Fiat 500 del 1957. Per commemorare questo momento speciale, Stellantis Heritage ha svelato la 500 Tributo Trepiuno, una serie limitata destinata ai collezionisti, che fonde il design storico con la tecnologia moderna della Fiat 500 Hybrid. Questa edizione speciale si distingue per il suo richiamo al concept originale, sia nell’estetica esterna che negli interni, offrendo un’esperienza di guida che rievoca la magia e l’audacia del Trepiuno del 2004.

La decisione di basare la Tributo Trepiuno sulla 500 Hybrid attuale non è casuale ma intende sottolinea l’impegno di Fiat verso una mobilità più sostenibile. L’esterno della vettura, con la sua esclusiva livrea bianca “Trepiuno” e dettagli raffinati, su cui spiccano i fari posteriori con inserto rosso e i loghi con la scritta “Fiat” su sfondo blu. E il ricordo non può che andare al logo del 1999, che venne creato per celebrare il 100° anniversario del marchio. A completare l’esterno, i cerchi Sport a cinque razze sdoppiate con coppetta dedicata.

L’interno è caratterizzato dal sofisticato abbinamento bicolore del concept originale. Lo dimostrano i sedili anteriori rivestiti in pelle pieno fiore bicolore bianco / rosso bruno con sellatura specifica. Lo stesso tema si scopre nei sedili posteriori, dove il rivestimento in pelle pieno fiore è di colore bianco nella seduta mentre è rosso bruno per lo schienale.

A risaltare su tutti e quattro i posti il logo “Trepiuno XX” ricamato, proprio ad enfatizzare il 20° anniversario. Infine, sono di colore rosso bruno i rivestimenti dei pannelli interni, che richiamano la fascia 360° del concept, e la plancia, quest’ultima con una preziosa fascia istoriata con i disegni originali del concept Trepiuno, realizzati allora da Roberto Giolito. Ogni esemplare sarà un pezzo da collezione, tanto che ciascuna vettura sarà corredata da Certificazione di Autenticità rilasciata da Heritage.

Copyright Image: Sinergon LTD