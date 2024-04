Garage Italia 500 Spiaggina 2024

La 500 Spiaggina 2024 di Garage Italia Customs unisce il design classico di un’icona alla guida ecologica.

La 500 Spiaggina 2024 coniuga un design senza tempo a tecnologie all’avanguardia. Presentata da Garage Italia Customs, questa edizione speciale della Fiat 500 trasforma il classico veicolo in un simbolo di sostenibilità e innovazione, proiettandolo verso un futuro più verde.

Il nucleo pulsante di questa rinnovata icona è totalmente elettrico, frutto della collaborazione con Officine Gentile. La batteria, che mantiene le dimensioni originali del serbatoio della 500, è stata strategicamente posizionata per ottimizzare il bilanciamento del peso e migliorare la dinamica di guida. Con un’autonomia di 100 km, la 500 Spiaggina 2024 segna un significativo passo avanti verso una mobilità più comoda ed ecologica, con la possibilità di ottenere l’omologazione stradale sia in Germania che in Italia.

L’eccellenza del design italiano è ulteriormente esaltato dalla collaborazione con Bonacina, nota per la sua maestria nella lavorazione del Midollino. Questo materiale, utilizzato per i sedili e una cesta di grande fascino, enfatizza l’unicità del Model Year 2024, ed offre anche l’opzione di verniciatura sia per i sedili che per la cesta.

La modalità “Volare” è una delle caratteristiche più innovative della 500 Spiaggina 2024, che permette di avere prestazioni ottimizzate e una guida agile e piacevole. Questa funzionalità trasforma ogni viaggio in un’esperienza memorabile, simbolo di libertà e movimento.

L’estetica della 500 Spiaggina si arricchisce di dettagli raffinati che ne accentuano lo stile inconfondibile. Il pannello comandi, pur facendo eco al design degli anni Sessanta, è dotato delle più moderne funzionalità, come la connettività Bluetooth. L’interfaccia grafica della dashboard bilancia perfettamente il look retrò con le esigenze del digitale.

Il tendalino plug-and-play e gli accessori aggiuntivi, come lo specchietto retrovisore centrale e le cinture di sicurezza per i sedili anteriori e posteriori, migliorano sia l’estetica sia la funzionalità del veicolo. Anche gli pneumatici da off-road sono ora disponibili, ampliando le possibilità di utilizzo del veicolo su vari tipi di terreno.

Le nuove colorazioni, “Pachino” e “Par7”, arricchiscono la gamma cromatica disponibile, permettendo una personalizzazione che riflette la personalità del guidatore e evoca l’essenza della Dolce Vita italiana. Pachino è un omaggio a uno dei protagonisti della tradizione culinaria italiana e si traduce in un rosso vibrante e intenso, mentre Par7 è ispirato dall’ eleganza dei campi da golf, habitat che sta diventando naturale per le 500 Spiaggina di Garage Italia Customs. Un verde mela estremamente vivace che non passa inosservato.

La 500 Spiaggina 2024 si distingue anche per le possibilità di personalizzazione bespoke, offerte attraverso il nuovo configuratore online e l’esperienza su misura di Garage Italia Customs.

Fonte Garage Italia

Copyright Image: Sinergon LTD