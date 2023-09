Ecoalf x Lapo Elkann: Lapo, icona di stile internazionale, ed Ecoalf uniscono le forze e la creatività per la realizzazione di un abito formale in edizione limitata che coniuga la sostenibilità con lo stile e l’eleganza italiana. L’eredità di Lapo Elkann è nel perseguimento di design e innovazione orientati allo sviluppo di prodotti di alta qualità per uno stile di vita sostenibile per le generazioni di oggi e quelle future.

L’amore di Lapo per la natura nasce fin da piccolo quando ama trascorre molto tempo all’aperto con sua nonna Marella Agnelli. Questo ha fatto sì che tutti i suoi progetti durante tutta la sua carriera abbiano avuto la salute della Terra come priorità. Il percorso ha avuto inizio con il rilancio della Fiat 500, auto che rilascia il più basso quantitativo di CO2 tra quelle allora in vendita. Nel centro creativo Garage Italia ha dato nuova vita a veicoli iconici del passato riproponendoli con la motorizzazione elettrica e in tutta la sua attività creativa realizzati con importanti brand internazionali ha sempre preferito l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

Condividendo i medesimi valori e sempre con il pianeta al centro del proprio operato, Ecoalf è stata la scelta naturale nella co-creazione di questa capsule. Dopo un incontro fra Lapo e il Fondatore di Ecoalf Javier Goyeneche – avvenuto grazie alla moglie di Lapo Joana Lemos Elkann –i due hanno deciso di proporre una collezione di abiti formali con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’ importanza della sostenibilità senza dover rinunciare allo stile e all’eleganza.

Gli abiti creati hanno un basso impatto ambientale, senza però compromettere design e qualità. I capi fanno parte della linea premium denominata Ecoalf 1.0 e sono stati prodotti in Econyl, nylon rigenerato dalle reti da pesca, tessuti post-industriali e tappeti che altrimenti sarebbero finiti nelle discariche o peggio ancora sui fondali marini. Questo ha permesso la riduzione di emissione di CO2, evitando l’inquinamento dei mari e promuovendo anche la circolarità.

Con questa limited edition vogliamo coniugare lo stile con la sostenibilità che non viene ancora percepita come sexy o elegante. Prendersi cura del Pianeta è fondamentale per godere tutti di una migliore qualità di vita, ma ciò non vuol dire creare prodotti noiosi. Per rendere evidente la nostra idea creativa abbiamo usato colori accesi a testimoniare che la sostenibilità è cool. Nel mio piccolo e nella mia attività di creativo ho sempre cercato di fornire il mio contributo a tutela dell’ambiente in cui viviamo perché ritengo che abbiamo l’obbligo di prendercene cura e di proteggerlo afferma Lapo Elkann.

Questi capi genderless sono stati creati per un lifestyle attivo urbano, per persone sempre in movimento. Capi adatti per passare dall’ufficio alle serate. Comodi e leggeri, sono capi elastici che non si stropicciano, quindi ideali per brevi trasferte. Capi adatti in ogni momento della giornata ma anche della sera che vengono proposti sia in colori naturali che accesi.

Prodotti con nylon rigenerato made in Portogallo, dove gli Elkann vivono, sono però ispirati nel design dalla grande tradizione della sartoria italiana. La collezione risparmia 243.000 litri di acqua e riduce le emissioni equivalenti di CO2 del 58%. Oltre alla riduzione di CO2 nell’atmosfera e seconda vita a reti da pesca, questo nylon è anche il materiale sintetico che rilascia meno microplastiche diminuendo quindi l’inquinamento causato da queste nei nostri mari.

Oltre al positivo impatto ambientale questa capsule ha anche un impatto sociale. Per aumentare la consapevolezza e ispirare il cambiamento nel mondo il 10% dei proventi dalla vendita di ciascun abito andranno a Fondazione LAPS che sostiene i minori nel loro diritto alla felicità e li sostiene in quanto sono il bene più prezioso dell’umanità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.