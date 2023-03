80enne furbetto del Telepass evade pedaggi per 4.000 euro

Pensava di riuscire a farla franca l’ottantenne che per due anni ha viaggiato in autostrada senza pagare il pedaggio, accodandosi alle auto nella corsia Telepass. Il “giochino” ha funzionato finché è stato scoperto. La Procura di Frosinone ha presentato l’accusa di insolvenza fraudolenta e gli ha chiesto di pagare i 4mila euro di pedaggi non pagati.

La storia inizia in una casa di riposo di Fiuggi, dove probabilmente l’anziano si annoiava, tanto da decidere di dare una botta di vita alla monotonia. Cosa c’è di meglio che fare il turista a scrocco? Durante i suoi viaggi ha così visitato la Reggia di Caserta, il Colosseo, Napoli e tante altre città.

Come racconta il Corriere, telecamere dei caselli autostradali hanno però scoperto il furbetto e la società autostradale lo ha denunciato alla Procura di Frosinone. C’è una richiesta di rinvio a giudizio a carico del pensionato oltre a dover restituire alla Società Autostrade circa 4 mila euro di pedaggi mai pagati.

Una storia che da un lato fa sorridere, questo è vero, dall’altra mette in luce una cattiva abitudine, che evidentemente è più frequente di quanto si pensi.

