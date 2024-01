Si rinnova la gamma Volkswagen ID. Edition Plus 2024 con l’introduzione di nuovi modelli come la berlina ID.7 e importanti aggiornamenti ai suv ID.4 e ID.5, che offrono prestazioni migliorate, maggiore efficienza e dotazioni avanzate, rendendo la mobilità elettrica ancora più attraente e accessibile.

Il 2024 è un anno significativo per la gamma 100% elettrica Volkswagen ID. che vede l’ingresso della berlina ID.7 con un’autonomia di 620 km e nuovi aggiornamenti ai suv ID.4 e ID.5, che ora includono il sistema d’infotainment MIB4 con schermo da 12,9 pollici e il nuovo motore elettrico APP550, più potente ed efficiente.

Gamma Volkswagen ID. Edition Plus 2024: la nuova ID.3

La Nuova ID.3 è ora disponibile nella versione Edition Plus nelle varianti Pro Performance (batteria da 58 kWh) e Pro S (batteria da 77 kWh). Questa edizione aggiunge numerose dotazioni di serie, tra cui cerchi in lega (18 pollici per Pro Performance, 20 pollici per Pro S), vernice metallizzata, Comfort Pack (navigatore satellitare Discover Pro, climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone, sedili anteriori e volante riscaldabili, predisposizione telefono Comfort con ricarica induttiva), Exterior Pack (fari IQ.Light LED Matrix con Dynamic Light Assist e fascia LED anteriore, vetri posteriori oscurati) e Assistance Pack (retrocamera di parcheggio Rear View, apertura/chiusura e avviamento senza chiavi Keyless Open, assistente automatico al parcheggio Park Assist, antifurto, sistema di protezione proattivo degli occupanti).

Grazie al sovrapprezzo molto contenuto, la Nuova ID.3 Pro Performance Edition Plus rientra nei limiti di applicabilità degli Ecoincentivi statali e pertanto è proposta da 469 Euro al mese con Noleggio ID.eal (24 canoni, anticipo 1.933 Euro, 20.000 km inclusi, copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria) o da 239 Euro al mese con Progetto Valore Volkswagen.

Aggiornamenti per ID.4 e ID.5

La ID.4 e la ID.5 hanno ricevuto un ampio aggiornamento di hardware e software. Questi modelli godono del nuovo sistema di infotainment MIB4 e di un concetto di comando perfezionato. I cursori touch per la regolazione della climatizzazione e del volume alla base del nuovo schermo da 12,9 pollici sono ora illuminati, mentre il display head-up con realtà aumentata è stato perfezionato.

A bordo delle versioni di ID.4 Pro, Pro 4MOTION e GTX, nonché dei modelli ID.5, la trazione ad alta efficienza più parsimoniosa e al contempo più potente già disponibile sulla ID.7 garantirà sia una dinamica di marcia sia un piacere di guida superiori. Nei modelli Pro, il nuovo motore sviluppa ora una potenza di 210 kW (286 CV), stessa potenza massima per la ID.4 Pro 4MOTION a trazione integrale, mentre le versioni GTX erogano 250 kW (340 CV) complessivi.

Grazie alla nuova trazione elettrica, il suv ID.4 raggiunge i 553 km di autonomia WLTP nel ciclo combinato. Con una carica della batteria, l’autonomia WLTP del suv coupé ID.5 raggiunge ora invece i 566 km. I modelli ID.4 e ID.5 a trazione posteriore si ricaricano alla potenza di 135 kW. Tutti i modelli a trazione integrale presentano una potenza di ricarica DC che vanta un aumento da 135 a 175 kW. In appena 10 minuti circa, queste versioni accumulano l’energia necessaria per altri 178 km.

Le edizioni speciali Edition Plus aggiungono alla dotazione di serie delle versioni Pro i seguenti equipaggiamenti: vernice metallizzata, cerchi in lega da 19 pollici, navigatore satellitare Discover Pro, predisposizione telefono Comfort con ricarica induttiva, climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone, 4 porte USB-C aggiuntive, volante multifunzione riscaldabile con comandi touch, sensore pioggia, sistema di apertura elettrico del bagagliaio con sensore Easy Open & Close, Design Pack, Interior Style Pack e Assistance Pack.

Con il noleggio flessibile ID.eal, la rinnovata ID.4 Pro Edition Plus è proposta da 499 Euro al mese (24 canoni, anticipo 3.846 Euro, 20.000 km inclusi, copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria), mentre la rinnovata ID.5 Pro Edition Plus da 549 Euro al mese (24 canoni, anticipo 3.891 Euro, 20.000 km inclusi, copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria).

ID.7 Edition Plus

La berlina 100% elettrica ID.7 è disponibile nella versione Edition Plus. In questo caso aggiunge all’equipaggiamento di serie della Pro le seguenti dotazioni: vernice metallizzata, Exterior Pack ed Interior Pack. Il prezzo di listino della Volkswagen ID.7 Pro Edition Plus è di 63.550 Euro.

