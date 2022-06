Dopo anni di indiscrezioni e approfondimenti sul concept, la Cadillac Lyriq 2023 è pronta a livello definitivo e debutterà sul mercato, anche quello europeo, a partire dal prossimo anno.

Sarà anche il primo modello che General Motors importerà ufficialmente nel Vecchio Continente, in seguito alle sue intenzioni di ritornarci solo con modelli elettrici. Il SUV Coupé americano entrerà in diretta competizione con Tesla Model X, Audi e-tron e Jaguar I-Pace, con potenze fino a 500 CV e un prezzo d’attacco americano di 59.990 $, che verosimilmente in Italia potrebbero essere intorno ai 60-65.000 €.

Le caratteristiche della Cadillac Lyriq 2023

Lyriq è un modello fondamentale per la rinata General Motors, punto d’arrivo per quanto riguarda gli anni di “risanamento” del nuovo team guidato dal CEO Mary Barra, ma anche punto di partenza per la direzione totalmente elettrica che il colosso di Detroit ha intrapreso.

Punto di inizio anche per quanto riguarda lo stile, che se certo prende quanto di buono si è visto nella gamma attuale, in Europa composta dal SUV compatto XT4, è anche qualcosa di totalmente diverso. Un’auto di lusso, decisamente ricca nella linea che non tralascia nulla, il contrario del minimalismo invece tanto caro ad europei e giapponesi. Non è tanto distante dalla concept car la Cadillac Lyriq 2023, e in effetti sembra ancora un concept, a partire dall’anteriore dominato dal gruppo griglia-fari, interamente a LED e parte essi stessi della griglia, oltre che delle prese d’aria laterali.

Un SUV Coupé dalla coda particolarmente pronunciata, con un posteriore caratterizzato da una certa eleganza. Anche in questo caso i fari, delle strisce a LED molto sinuose, sono spezzati, e divisi in una parte superiore che delinea il confine tra l’ampio lunotto inclinato e il portellone del bagagliaio; e in una inferiore, con altri LED che demarcano le incavature laterali. La carrozzeria è morbida, mai eccessivamente squadrata, e resa slanciata sia dall’andamento del tetto, sia anche dai grandi cerchi.

Gli interni sono un tripudio di lusso e tecnologia, con pelle bianca alternata al legno e al metallo a creare un ambiente lounge e business, mentre dietro al volante un doppio display curvo ad effetto sospeso (purtroppo) da 33 pollici totali, in effetti simile a quelli di Hyundai IONIQ 5 e 6 o Kia EV6, ma almeno dalle foto sembra ben rifinito. È qui che si concentra tutta la tecnologia di General Motors, con numerose possibilità multimediali e il centro di controllo per la lunga lista di sistemi ADAS, tra cui la guida autonoma Super Cruise.

Oltre a questo, la Cadillac Lyriq sembra disporre di tanti cassetti e vani porta-oggetto, perché la sua autonomia dichiarata la pone come l’elettrica con cui puoi viaggiare persino negli States.

Prestazioni

Lyriq è un’auto potente fin dalla versione base. Si parte da un singolo motore posteriore che eroga 340 CV, mentre la top di gamma è quella con due motori elettrici e trazione integrale per una potenza massima di 500 CV. Notevole è il sistema di frenata rigenerativa particolarmente aggressivo, che consente la One-Pedal-Drive ed evita l’utilizzo del freno nel quotidiano.

Ad ogni modo, per quanto le prestazioni siano interessanti, Lyriq non sembra voler puntare su una guida sportiva e prestazionale come altri modelli elettrici quali la già citata EV6 o la Tesla Model 3; ma più una guida rilassata, con forte accelerazione ma mai eccessiva, in maniera simile alla BMW IX (che però si poneva come auto sportiva).

La cosa più interessante di questo modello, però, sono sicuramente le batterie con la tecnologia Ultium propria di General Motors, un sistema modulare che permetterà al costruttore di produrre batterie tra i 50 e i 200 kWh (questa potenza solo per pick up). Quella della Lyriq offre 102,0 kWh di capacità, per un’autonomia di 502 km nella versione a singolo motore.

La vettura è inoltre dotata di V2L, per fungere da generatore elettrico e per alimentare quindi altri dispositivi.

Sistemi di sicurezza

Altro punto a favore della Cadillac Lyriq 2023 sono i numerosi sistemi di sicurezza alla guida di serie, a partire dal Super Cruise che però, per funzionare, richiede un abbonamento.

Gli altri ADAS presenti sono:

⋅ Sistema di mantenimento della carreggiata;

⋅ Cruise control adattivo

⋅ Frenata di emergenza automatica con rilevamento di pedoni e ciclisti.

—–

