Honda ha iniziato a vedere le auto completamente online

Un futuro senza concessionari? Voi cosa ne dite?

Honda ha iniziato da questa settima a vendere le proprie automobili online, diventando la prima grande casa automobilistica giapponese a permettere ai clienti del mercato interno di completare l’intero processo di acquisto online. Al momento saranno disponibili per l’acquisto online solo i modelli con un alto volume di vendite.

Il servizio è offerto inizialmente solo ai residenti di Tokyo e sarà prossimamente esteso a tutto il Giappone. Honda spera in questo modo di incentivare la domanda di chi vuole evitare il faccia a faccia con il concessionario durante l’emergenza coronavirus. Target principale sono comunque i giovani, abituati ad acquistare quasi tutto online.

C’è da dire che Honda non è la prima in assoluto a vendere auto completamente online. Basti pensare a Tesla, pioniera in questo campo, ma anche Toyota e Nissan che negli Stati Uniti hanno sviluppato un sistema che permette ai clienti di completare l’acquisto di nuove auto online. In Italia c’è l’esempio di Click to Buy di Hyundai, una soluzione di e-commerce prima e unica in Italia nel suo genere per completezza e funzionalità.

Tornando al Giappone, è possibile selezionare un modello di auto attraverso un sito web gestito dai concessionari Honda, decidere gli optional e richiedere un prestito on un finanziamento. Ci sarà solo da andare allo showroom per la consegna finale della vettura.

La concorrenza non sta però a guardare. Nissan ha in cantiere un sistema interamente online per l’acquisto dell’auto elettrica Ariya, che dovrebbe lanciare sul mercato nel prossimo inverno.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.