Honda Forza 750 2023 resta tecnicamente invariato, ma riceve tre nuove colorazioni per ques’anno. Al confermato ‘Mat Jeans Blue Metallic’ (ma con ritocchi ai dettagli in plastica scura), si affiancano i nuovi ‘Mat Ballistic Black Metallic’, ‘Pearl Glare White’ e ‘Iridium Gray Metallic’.

Il Forza 750 offre una guida entusiasmante, un comfort lussuoso e uno stile high‑tech. L’accelerazione è bruciante grazie al rinnovato motore bicilindrico a corsa lunga di 745 cc per 58,6 CV di potenza, con cambio a doppia frizione DCT e con comando del gas Throttle By Wire che rende disponibili 4 Riding Mode e 3 livelli del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Il telaio tubolare in acciaio, la forcella rovesciata, il forcellone in alluminio, la sospensione posteriore Pro-link e le ruote da 17” ant. e 15” post. assicurano una manovrabilità impareggiabile, una tenuta di strada eccellente e una frenata decisa grazie anche ai dischi di diametro maggiorato morsi da pinze ad attacco radiale.

Il vano sottosella può contenere un casco integrale e alloggia una presa di ricarica USB. Tutte le luci sono a LED e il display TFT da 5” è dotato di connettività per lo smartphone tramite il nuovo sistema ‘Honda Smartphone Voice Control System’. Il nuovo Forza 750 è disponibile anche in versione 35 kW per i possessori di patene A2.

