Hyundai Ioniq 7, le fotospia su strada in Corea

Hyundai Ioniq 7 è un SUV elettrico di grandi dimensioni in arrivo nel 2024. Un modello molto vicino alla KIA EV9 e deriva dalla concept car Hyundai Seven presentata nel 2021.

Novità direttamente dalla Corea, dove Hyundai è alle prese con i test finali della nuova Ioniq 7 in arrivo nel 2024. Si tratterà di un SUV elettrico di grandi dimensioni, strettamente correlato alla già nota KIA EV9. La Ioniq 7 deriva dalla concept car Hyundai Seven presentata a 2021.

Le foto spia sulle strade coreane catturate da Bobadream, in cui curiosamente si vede anche una Rivian, mostrano la Ioniq 7 ancora con la camuffatura per celare il design definitivo. Nonostante ciò, si percepisce una certa somiglianza con il concept, compresi alcuni elementi stilistici distintivi, sebbene con modifiche per renderli più convenzionali.

I fari saranno sembrano essere caratterizzati dallo stesso design a pixel visto nei modelli Ioniq 5 e Ioniq 6, ovvero il “Parametric Pixel” di Hyundai. Sappiamo che il SUV avrà una lunghezza di circa 5 metri e sarà basato sulla piattaforma E-GMP della casa coreana, offrendo un ampio spazio interno per ospitare fino a 7 passeggeri. Il design interno sarà minimalista con un cruscotto simile a quello della Ioniq 6, che integra display per la strumentazione e il sistema infotainment.

Per quanto riguarda il powertrain, i dettagli sono ancora incerti. Possiamo però dire che la KIA EV9, offre un motore da 150 kW (204 CV) o un doppio motore elettrico da 283 kW (385 CV) con una batteria da 99,8 kWh. È plausibile che la Ioniq 7 condividerà queste specifiche.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD