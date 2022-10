Orari F1 TV8 oggi del GP Giappone 2022

Qui gli orari della F1 su TV8 di oggi del GP del Giappone 2022 che viene trasmesso Domenica 2 Ottobre alle ore 16 in differita. Attenzione quindi al fuso orario, che cambia le abitudini di noi appassionati. Si corre infatti a Suzuka, uno dei circuiti più belli e iconici del mondiale di F1 per il 18esimo Gran Premio della stagione.

Un tracciato storico, che potrebbe incoronare Verstappen nel secondo titolo iridato consecutivo. A patto ovviamente di fare una gara perfetta, e cercando di dimenticare di aver buttato il primo match point con una gara anonima a Singapore. Dal canto sui la Ferrari di Leclerc può solo sperare di portare più avanti possibile la stagione, rovinando i piani del pilota olandese.

Pubblichiamo più sotto tutti gli orari del Gran Premio di Giappone in TV per vedere la gara in differita su TV8. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari TV8 F1 GP Giappone

Sabato 8 ottobre

Ore 16.00: Pre qualifiche

Ore 16.30: Qualifiche GP Giappone

Ore 17.45: Post qualifiche

Domenica 9 ottobre

Ore 16.00: GP Giappone

Ore 18.00: Post gara

La classifica F1 di piloti e costruttori aggiornata.

I nostri consigli in libreria per gli appassionati di F1

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.