Ecco gli Orari F1 GP Belgio Spa 2023 con il via della gara in diretta Domenica 30 Luglio alle 15:00 su Sky e TV8, in streaming su Now.

Dopo l’Hungaroring, è il momento di affrontare un altro storico circuito, Spa, che ospiterà il GP del Belgio in questo weekend. Siamo al 12° appuntamento del Mondiale ed è l’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva, con il sabato dedicato alla Sprint.

Max Verstappen dopo aver conquistato la settima vittoria consecutiva, allarga notevolmente il margine nella classifica di F1, dove il primo sfidante Perez, suo compagno di team, si trova ora a ben 110 punti di distanza. Norris continua la sua avanzata verso le prime posizioni, mentre la Ferrari mantiene saldamente la quarta e triste posizione nel Campionato Costruttori.

Prepariamoci per un weekend che speriamo sia emozionante, anche perché sarà il terzo con la Sprint.

Orari F1 GP Belgio Spa 2023 TV8 in differita

Venerdì 28 Luglio

ore 21.30: Qualifiche

Sabato 29 Luglio

ore 19.45: Sprint

Domenica 30 Luglio

ore 16:30 Gara

Orari F1 GP Belgio Spa 2023 live su Sky e Now

Venerdì 28 Luglio

ore 13.30: Libere 1

ore 17.00: qualifiche

Sabato 29 Luglio

ore 12.00: Sprint Shootout

ore 16.30: Sprint

Domenica 30 Luglio

ore 15:00 Gara Live su Sky e in streaming su Now

