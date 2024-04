Hyundai vuole battere il record a Pikes Peak con la Ioniq5 elettrica

Hyundai correrà con due IONIQ 5 N da 650 cavalli alla Pikes Peak International Hill Climb per stabilire un nuovo record nella categoria “Electric Production SUV/Crossover”.

Hyundai si prepara a correre con il suo modello IONIQ 5 N alla 102a edizione della Pikes Peak International Hill Climb, una delle competizioni automobilistiche più storiche e affascinanti, che si terrà il prossimo 23 giugno. L’obiettivo? Stabilire un nuovo record nella categoria “Electric Production SUV/Crossover“. Per questa sfida, Hyundai ha allestito due IONIQ 5 N da 650 cavalli, puntando a dimostrare le straordinarie capacità di performance del suo modello elettrico.

Guidati dai piloti Paul Dallenbach, veterano undici volte vincitore della Pikes Peak e detentore di un record assoluto nel 1993, e Ron Zaras, debuttante nella competizione e noto per la sua passata esperienza come dirigente di Hoonigan, questi veicoli sono pronti a lasciare il segno. Zaras, in particolare, aggiunge un valore narrativo significativo alla partecipazione di Hyundai, rappresentando la passione e il coraggio di chi si cimenta per la prima volta in questa ardua competizione.

In vista della gara, Hyundai ha effettuato una preparazione intensa, presentando le IONIQ 5 N in configurazione specifica già nella ADAC RAVENOL 24h del Nürburgring il prossimo 30 maggio. I piloti Dani Sordo, del Campionato Mondiale Rally per Hyundai Motorsport, e Robin Shute, quattro volte vincitore alla Pikes Peak e attuale detentore del titolo King of the Mountain, saranno al volante.

La IONIQ 5 N per le gare incorpora tecnologie avanzate e miglioramenti strutturali ispirati al mondo del rally, come gli assi di trasmissione integrati e un sistema di gestione termica migliorato. Inoltre, la configurazione dei freni è stata ottimizzata per massimizzare la forza rigenerativa fino a 0,6 G, un valore ai vertici del settore.

Per adeguarsi alle normative di sicurezza della Pikes Peak, sono stati apportati alcuni aggiustamenti: il sedile del conducente è stato sostituito con un modello Recaro Pro Racer SPA Hans e le cinture di sicurezza sono ora Sabelt a sei punti compatibili HANS. I sedili posteriori sono stati rimossi per fare spazio a un roll cage e a un sistema antincendio, garantendo così la massima sicurezza durante la gara.

Con la IONIQ 5 N, Hyundai mette in mostra il proprio impegno nel motorsport e rafforza anche la sua posizione nel settore delle competizioni automobilistiche. Il tutto, mentre anticipa il debutto di una nuova e accattivante livrea che sarà introdotta prossimamente.

Copyright Image: Sinergon LTD