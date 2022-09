Le foto spia della nuova Hyundai Santa Fe sono sempre più “boxy”.

Sappiamo che la nuova Hyundai Santa Fe è in dirittura di arrivo, con foto spia ed avvistamenti che si stanno moltiplicando sempre di più. Le foto spia di oggi ci arrivano dalla Corea del Sud e, pur essendo ricoperto di camuffature, il modello di prova ci mostra in maniera netta che la nuova generazione avrà tantissime novità stilistiche con un design molto “boxy” e completamente diverso rispetto alla versione attuale.

La fascia anteriore del SUV è chiaramente molto diversa dal modello uscente. Sebbene la presenza del camuffamento della carrozzeria nasconda molti dettagli del design, è possibile notare come la forma dei fari si discosti dal design sdoppiato, e non molto fortunato, del modello attuale.

Le modifiche al design di Hyundai sono particolarmente evidenti quando il SUV viene visto lateralmente. Il parabrezza, i finestrini laterali e la linea del tetto conferiscono alla Santa Fe un aspetto molto più spigoloso di quello a cui siamo abituati con l’attuale modello. Anche i montanti sono rifiniti in nero lucido, per aggiungere un nuovo aspetto al veicolo. Il design dei cerchi aggiunge un ulteriore tocco al nuovo look di Santa Fe.

Per quanto riguarda gli interni, avevamo già visto nelle scorse settimane sedili rifiniti in pelle color crema con i centri in tessuto. I pannelli delle porte dovrebbero essere più simili all’attuale Kia Sorento che all’attuale Santa Fe. I sedili dovrebbero avere la possibilità di essere ripiegati.

Non si conoscono altri dettagli sulla Hyundai Santa Fe di quinta generazione, ma si sa che le sue dimensioni cresceranno e che in Corea sarà considerato un SUV di grandi dimensioni piuttosto che uno di medie dimensioni come il modello attuale. Questo contribuirà a separarla ulteriormente dalla versione a passo lungo della Tucson, che è solo 1 cm più corta dell’attuale Santa Fe.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.