Dalla Corea le fotospia di un misterioso SUV Hyundai

Per una volta neanche in Corea sono riusciti a capire bene di che SUV si tratta il prototipo immortalato in queste fotospia.

I rumors dicono che sia un nuovo SUV Hyundai, ma attenzione perchè non tutti i modelli della casa automobilista coreana sono destinati all’Europa. Alcuni modelli sono infatti distribuiti solo negli Stati Uniti ed altri, ad esempio, sono destinati al mercato indiano.

Le dimensioni sono all’incirca quelle dell’attuale versione del Tucson, cosa che fa pensare ad un modello che andrà in un mercato dove non sia già presente il SUV lanciato nel 2020.

C’è da dire che osservando la griglia anteriore ed il design dei cerchi, ha tutto l’aspetto di una Hyundai, ma non sembra comunque un’auto venduta in Corea o in Europa. Che sia un modello realizzato espressamente per la Cina? Oppure un SUV che verrà lanciato appositamente in Cina?

Vedremo se ci saranno altre apparizioni sulle strade coreane nelle prossime settimane.

