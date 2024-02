Una Fiat Panda del 1993 è diventata l’auto più bassa al mondo

La Fiat Panda del 1993 è diventata l’auto più bassa al mondo grazie ai Carmagheddon, vincendo il Guinness World Record 2024

Vi ricordate la Panda bassissima che aveva fatto la sua comparsa a “Panda a Pandino”? Ebbene, ora è certificata come la più bassa al mondo dal Guinness World Record.

Questa Fiat Panda del 1993 è stata trasformata in modo straordinario dai Carmagheddon, un trio di amici di lunga data di Bologna condividendo un fervente interesse per l’automobilismo e la creazione di contenuti per YouTube. La trasformazione in un veicolo unico nel suo genere è stata il risultato di un mese di progettazione e due giorni di lavoro assiduo, culminati nella conquista del Guinness World Record 2024 per la sua eccezionale altezza di soli 59,5 centimetri, guadagnandosi il titolo di “The World’s Shortest Drivable Car Top”, l’auto guidabile più bassa esistente. Qui la clip dello show televisivo con Gerry Scotti ed i Carmageedon.

Il trio dei Carmagheddon, composto da Nicola Guadagnin (drifter e autista di professione), Matteo Marzetti (creativo e stuntman) e Rudi Cocchi (esperto meccanico), ha progettato e costruito manualmente il telaio e il sistema di sterzo che supportano la parte superiore dell’auto, accuratamente ridisegnata. Della Fiat Panda originale, famosa icona automobilistica, si conserva poco più di un ricordo: la Panda “smilza”, del peso di circa 170 kg, è alimentato da un motore a combustione da 4,5 Hp o da un’opzione elettrica da 2Kw, e viene manovrato internamente tramite una telecamera e un’applicazione per smartphone.

Dopo il record i ragazzi di Carmagheddon, hanno raccontato che:

Abbiamo unito la nostra passione per le auto con quella dei social volendo creare un mezzo che stupisse il web. La nostra Panda “glitch”, come gli errori che a volte appaiono sui videogiochi, è già diventata virale in tutto il mondo, siamo fieri del riconoscimento del Guinness World Record 2024 che premia i nostri sforzi e ci stimola ad andare avanti!

