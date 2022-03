Hyundai Ioniq 5 AS Roma: José Mourinho regista per un giorno, il video

Hyundai insieme all’allenatore giallorosso José Mourinho e ad alcuni dei giocatori della Roma in un video inedito!

Hyundai Ioniq 5 AS Roma: Hyundai, Main Global Partner e Official Car Partner dell’AS Roma, insieme a José Mourinho e ad alcuni dei giocatori più rappresentativi, ha realizzato un video inedito. L’intero set di produzione funziona grazie alla nuova Hyundai Ioniq 5, crossover 100% elettrico in grado di caricare qualsiasi dispositivo elettrico grazie all’innovativa funzione Vehicle-to-Load.

Hyundai Ioniq 5 AS Roma: il video

Ioniq 5 diventa protagonista del video insieme all’AS Roma, in un insolito studio di produzione allestito ad hoc nel centro di allenamento di Trigoria. In questa occasione, l’allenatore portoghese dà la carica a luci, impianto audio stereo e a tutti gli schermi presenti sul set che sono collegati direttamente a Ioniq 5.

La funzione V2L consente, infatti, di caricare qualsiasi device, dalle biciclette e gli scooter elettrici alle attrezzature da campeggio e molto altro, fungendo da power bank grazie all’erogazione di una potenza fino a 3,6 kW.

Potenza che Hyundai aveva sprigionato anche lo scorso Natale, per allestire uno speciale albero alimentato da una Ioniq 5, sostenendo una raccolta doni solidale dedicata ai più piccoli.

