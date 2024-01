Hyundai continua a credere nell’idrogeno, e non solo per le auto

Hyundai presenta la propria visione per un futuro alimentato a idrogeno al CES di Las Vegas 2024, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Al CES 2024, Hyundai lancia “Ease every way”, una visione che promuove un futuro alimentato da idrogeno, integrando software avanzati e intelligenza artificiale. Questa iniziativa supera i confini della mobilità tradizionale, delineando un nuovo percorso nel settore.

Riflettendo la visione di Hyundai Motor, “Progress for Humanity”, “Ease every way” mira a migliorare la qualità di vita, offrendo libertà, sicurezza ed equità a livello globale. Questo approccio tocca gli aspetti più complessi della vita quotidiana per offire soluzioni che promuovono un ambiente di vita più confortevole e sostenibile.

Focalizzandosi sull’idrogeno, Hyundai ha annunciato l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Questo obiettivo è supportato da una strategia che prevede l’uso del 100% di energia rinnovabile nelle strutture del gruppo. Con una lunga storia nello sviluppo di tecnologie a idrogeno, Hyundai oggi guida il mercato dei veicoli alimentati a idrogeno.

L’idrogeno, come fonte di energia pulita e accessibile, è al centro della visione di sostenibilità di Hyundai. L’azienda esplora applicazioni dell’idrogeno in diversi settori, come la mobilità aerea avanzata, il trasporto marittimo e l’energia.

Hyundai collabora a livello internazionale per promuovere l’idrogeno. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno lanciato una strategia nazionale sull’idrogeno pulito, mentre a livello globale, iniziative come l’International Hydrogen Trade Forum mirano a promuovere l’uso dell’idrogeno.

HTWO, parte di Hyundai Motor Group, si sta espandendo per coprire l’intera catena del valore dell’idrogeno, dalla produzione all’utilizzo. Questo approccio trasversale intende superare i limiti tradizionali, integrando competenze diverse per accelerare la transizione energetica verso una società dell’idrogeno.

Hyundai, con la sua nuova identità come attore della sostenibilità, si impegna a promuovere l’uso dell’idrogeno nella società, oltre ad essere leader nel settore automobilistico. L’azienda punta a comprare 3 milioni di tonnellate di idrogeno all’anno entro il 2035, spingendo verso un’economia basata sull’idrogeno pulito.

Infine, Hyundai è impegnata in progetti innovativi come Waste-to-Hydrogen e Plastic-to-Hydrogen, trasformando rifiuti in idrogeno pulito. In Indonesia, Hyundai sta avviando iniziative che permetteranno la creazione di mini-hub di produzione di idrogeno, promuovendo un ecosistema dell’idrogeno a livello locale.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD