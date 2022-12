Cosa sono l’idrogeno verde, blu, nero e viola?

Idrogeno verde, idrogeno blu, idrogeno nero. Quale è il vero colore dell’idrogeno? Sono tante infatti le definizioni con cui viene descritto questo elemento, che è anche uno dei carburanti green per auto, ma anche per aerei e treni, più gettonati e discussi in vista del futuro.

Il perchè di tanti colori è presto detto. In realtà l’idrogeno non ha colore, perchè allo stato gassoso è ovviamente invisibile. Le tinte, piuttosto, indicano il modo in cui viene estratto dalle sostanze con cui si combina. Una “mazzetta” che include il nero, il blu, il grigio, il viola e, come dice la parola stessa, il più sostenibile di tutti, l’idrogeno verde.