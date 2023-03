Cellulare alla guida: c’è un autovelox che ti fotografa mentre messaggi.

Attenzione, utilizzare il cellulare alla guida, oltre che pericoloso, può essere una infrazione rilevata anche da un semplice autovelox. Nei Paesi Bassi è attivo un sistema autovelox anti smartphone entrato in servizio dopo la prima fase di test. Le nuove telecamere sono state installate sulle strade olandesi con le foto dell’infrazione vengono inviate insieme alla multa che è di 240 euro.

Un bel deterrente, per chi non riesce proprio a staccare gli occhi, e le mani, dal proprio smartphone, pur sapendo che non si deve fare. Il problema è decisamente sentito in Olanda, dove durante i test sono state registrate circa 400 infrazioni in un solo giorno.

Come funziona l’autovelox anti smartphone alla guida

Il sistema registra tutte le auto che passano e scatta una foto digitale dall’alto, attraverso il parabrezza. Un software analizza la registrazione. Se non c’è nulla di anomalo, la foto verrà immediatamente cancellata. Se invece l’intelligenza artificiale, che è in grado di valutare se sia uno smartphone, un tablet o un navigatore satellitare, sospetta che il conducente stia usando un cellulare alla guida, scatta la segnalazione.

A questo punto le immagini vengono inviate automaticamente al CJIB, l’agenzia responsabile della raccolta delle multe. Un agente delle forze dell’ordine esaminerà personalmente le fotografie per verificare che non ci siano errori prima che venga emesso il verbale. Solo a questo punto partirà la multa da 240 euro al proprietario del veicolo per aver violato l’articolo che vieta a chiunque utilizzi un veicolo di tenere in mano un dispositivo elettronico mobile.

Tal punto di vista tecnico, si ottengono di immagini nitide e mirate. Le foto, come accennato precedentemente, vengono scattate dall’alto verso il basso a quegli automobilisti che stanno tenendo in mano uno smartphone. Sebbene l’angolazione della telecamera renda difficile vedere il volto del guidatore, le immagini sono sufficientemente chiare affinché vengano considerati come prove dell’infrazione.

Le telecamere funzionano giorno e notte e in tutte le condizioni atmosferiche e sono anche semplici da spostare. Si tratta infatti di piccole telecamere appoggiate su un treppiede: potenzialmente potrebbero essere spostate ogni giorno e installate su qualsiasi strada.

