Ecco tutti gli orari di oggi del MotoGP di Gran Bretagna 2024 in differita su TV8, live su Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 la gara di oggi.

La Griglia di Partenza

Nelle qualifiche di ieri, Espargaro su Aprilia ha registrato il miglior tempo con 1:57.309. Il campione del mondo Bagnaia è secondo a 0.208 secondi, seguito dall’altro pilota Ducati Bastianini a 0.384 secondi. Martin quarto, Alex Marquez quinto, poi Binder di KTM, Marc Marquez settimo e Vinales ottavo, poi tutti gli altri.

Posizione Pilota Team Tempo 1 Espargaro Aprilia Racing 1:57.309 2 Bagnaia Ducati Lenovo Team +0.208 3 Bastianini Ducati Lenovo Team +0.384 4 Martin Prima Pramac Racing +0.425 5 Marquez Gresini Racing MotoGP +0.508 6 Binder Red Bull KTM +0.641 7 Marquez Gresini Racing MotoGP +0.789 8 Vinales Aprilia Racing +0.828 9 Acosta Red Bull GASGAS Tech3 +1.003 10 Di Giannantonio PVR46 Ducati +1.062 11 Miller Red Bull KTM +1.427 12 Bezzecchi PVR46 Ducati +2.362

Orari oggi MotoGP Gran Bretagna 2024 in differita su TV8

Domenica 4 Agosto

Ore 14.45: Paddock Pre Gara Moto3

Ore 15.15: Gara Moto3

Ore 16.15: Paddock Post Gara Moto3

Ore 16.30: Grid

Ore 17.00: Gara MotoGP

Ore 18.00: Zona Rossa 1^ Parte

Ore 18.30: Gara Moto2

Ore 19.30: Zona Rossa 2^ Parte

Orari MotoGP Gran Bretagna 2024 live su Sky e Now

Domenica 4 agosto

Ore 10.35: MotoGP – warm up

Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: Moto3 – gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: MotoGP – gara

Ore 15.00: Zona Rossa 1^parte

Ore 15.30: Moto2 – gara

Ore 16.30: Zona Rossa 2^parte

Ore 17.00: Race Anatomy MotoGP