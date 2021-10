In Gara 1 vince Razgatlioglu su Redding, Rea cade al quinto giro. Spettacolo garantito anche in Gara 2.

Gli orari della SBK di TV8 oggi per vedere diretta la Gara 2 della Superbike in Portogallo sul circuito di Portimao, ovviamente su SKY e in streaming su NOW.

Una Gara 1 pazzesca ha visto ieri prevalere il turco Toprak Razgatlioglu a prendere il sopravvento su Scott Redding vincendo in volata. Niente da fare invece per Jonathan Rea, che vede sempre di più vacillare il suo regno di campione del mondo. Vedremo se riuscirà a riprendersi in Gara 2 oggi alle 15. in diretta su TV8, SKY e NOW.

Superbike Orari TV8 oggi Portogallo Portimao 2021

Oggi Domenica 3 Ottobre

13:45: Pre SBK

14:00: Gara Superpole Superbike in differita

14:45: Pre SBK

15:00: Gara-2 Superbike

15:35: Post SBK

Orari SKY Superbike Portogallo Portimao 2021 e NOW



Qui sotto invece gli orari per vedere su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action via satellite le gare della SBK 2021 in Portogallo:

Domenica 3 ottobre

11.45: pre Superbike – Sky Sport MotoGP

12.00: Superpole Race Superbike – Sky Sport MotoGP

12.20: post Superbike – Sky Sport MotoGP

13.25: Race 2 Supersport – Sky Sport MotoGP

14.45: pre Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

15:00 Race 2 Superbike – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action

15.35: post Superbike e Sky Sport Action

16.10: Race 2 Supersport 300 e Sky Sport Action

