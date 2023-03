Nissan Pole to Pole con Ariya, in elettrico dal Polo Nord al Polo Sud

La Nissan Ariya e-4orce, guidata dagli avventurieri Chris e Julie Ramsey, a partire dal 31 marzo 2023 ha iniziato un viaggio in elettrico dal Polo Nord al Polo Sud, la spedizione Nissan Pole to Pole ancora più folle dei nostri 7.500 km a spasso per l’Europa a bordo di una 500 elettrica.

I due, infatti, percorreranno oltre 27.000 km andando ai poli opposti del pianeta, a partire dal Polo Nord Magnetico 1823.

Pole To Pole per mettere alla prova l’Ariya

L’obiettivo dei due avventurieri e del marchio nipponico è quello di dimostrare tutte le potenzialità dei veicoli elettrici in tutti i contesti, sfidando temperature estreme tra i -30° agli oltre 30 e mostrando al pubblico come funziona la ricarica e tutte le possibilità di un viaggio in elettrico.

Nissan Ariya e-4orce è stata ovviamente adattata all’occasione, non essendo questo un viaggio “normale”. Per permetterle di affrontare ghiacciai, dune desertiche e montagne, l’esterno è stato rinforzato con sospensioni dedicate alla guida fuoristrada, e i passaruota adattati per gli pneumatici BF Goodrich da 39”.

Nissan ha lavorato con Arctic Trucks, allestitore specializzato nei veicoli per spedizioni polari, ma comunque le modifiche sono ridotte al minimo. La batteria è quella classica, così come i due motori elettrici sono gli stessi della versione in commercio, posti uno per asse e con trazione integrale e-4orce proprietaria di Nissan e realizzata appositamente per questo tipo di propulsori.

Ricaricare dove non c’è nulla

Per ricaricare la batteria nelle regioni polari, che da questo periodo fino a settembre sono caratterizzate da fortissimo vento e tante ore di luce (polo Nord) e tante ore di buio (polo Sud), il team di spedizione userà un sistema ad energia rinnovabile, prototipo da traino che sfrutta una turbina eolica estensibile e pannelli solari, con l’auspicio che questo sistema possa dare vita a un’eredità sostenibile per l’infrastruttura di ricarica urbana.

La spedizione Pole to Pole potrà essere seguita sui canali social ufficiali di Nissan e dei due avventurieri Julie e Chris Ramsey, oltre che sul sito The Nissan Next.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.