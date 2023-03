Hyundai ACR: arriva il robot che ti ricarica l’auto elettrica

Hyundai ACR, il robot autonomo in grado di ricaricare l’auto elettrica senza che il conducente debba scendere, è stato mostrato in un video sul portale ufficiale dell’azienda coreana, e sarà esposto al prossimo Seoul Mobility Show 2023 in programma nella capitale dal 31 marzo al 9 aprile.

Il robot, oltre ad essere oggettivamente interessante, può essere una soluzione sia per salutare più o meno definitivamente i cavi sporchi, specie quando piove, sia anche per aiutare nelle fasi di ricarica le persone con disabilità, aumentando quindi l’accessibilità delle auto elettriche.

Hyundai ACR comunica con l’auto

Hyundai ACR nasce appositamente come “aiutante” dei veicoli elettrici. Un robot a braccio unico, simile ai tentativi di Volkswagen o Hongqi, che è in grado di comunicare con l’auto. Come si vede nel video, girato con la nuova Ioniq 6, quando Hyundai ACR vede che il veicolo è fermo, apre lo sportello di ricarica calcolando la posizione esatta e l’angolazione per merito di una telecamera di cui dispone all’interno.



In seguito, prende il cavo di ricarica, e lo collega all’auto avviando la sessione di rifornimento. Dato che è in costante collegamento con la vettura, riesce anche a capire quando l’auto è carica, o quando noi da dentro abbiamo interrotto il flusso di energia, per cui toglie il cavo, lo riporta dov’era e chiude lo sportellino.

Non è il primo robot di Hyundai

Hyundai ACR non è il primo robot del gruppo asiatico, anche se è forse quello con la tecnologia robotica più evoluta pur avendo un aspetto così semplice. Infatti nel suo sviluppo sono state considerate innumerevoli variabili, dalla posizione del parcheggio, alla forma dello sportello di ricarica, dagli ostacoli al peso del cavo, fino anche alle condizioni meteo. Tutte variabili che il software di Hyundai ACR elabora continuamente, sfruttando telecamere tridimensionali e l’AI.

Inoltre, queste variabili e i test svoluti gli hanno permesso di ottenere la certificazione IP65 per impermeabilità e antipolvere, in modo che il robot funzioni anche in condizioni più estreme.

Come detto, però, non è il primo robot. Hyundai ha sviluppato DAL-e, l’assistente in concessionaria, che accoglie i clienti nello showroom. E anche Spot, il simpatico cane-robot che abbiamo visto di persona alla scorsa edizione del Milano Monza Motor Show.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.