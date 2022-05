Blackberry esiste ancora e lavora sugli ADAS di nuova generazione

Blackberry lavora anche con Magna per lo sviluppo di soluzioni integrate di sistemi avanzati di assistenza alla guida, ovvero gli ADAS.

Blackberry ha “spento” i telefoni ma esiste ancora, ed ha stipulato un accordo pluriennale con Magna International Inc. per collaborare a diverse soluzioni integrate di sistemi avanzati di assistenza alla guida, ovvero gli ADAS.

Sappiamo che con il lancio di automobili con caratteristiche tecnologiche sempre più ampie, il mercato globale degli ADAS è destinato a una crescita significativa nel prossimo decennio.

Nell’ambito dell’accordo, BlackBerry fornirà a Magna il software QNX, tra cui QNX Software Development Platform, QNX OS for Safety, QNX Platform for ADAS, oltre a servizi di ingegneria professionale per l’integrazione a livello di sistema, l’ottimizzazione delle prestazioni e la convalida delle soluzioni.

Con il software che ora è una forza trainante nell’industria automobilistica, la fornitura di soluzioni interessanti ed integrate nel veicolo consente ai produttori differenziarsi. E proprio gli ADAS, così come la guida autonoma, rappresentano un settore con tecnologie in rapida adozione ed espansione, anche grazie a una serie di obblighi normativi che si profilano all’orizzonte.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.