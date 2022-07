Con la Hyundai Ioniq 5 puoi anche farti i barbecue della domenica

Grazie alla tecnologia Vehicle-To-Grid, che permette di alimentare elettrodomestici e dispositivi, in Corea una coppia di vacanzieri ha usato la propria Hyundai Ioniq 5 per alimentare il la griglia elettrica e fare un bel barbecue in mezzo alla natura.

Non solo, in generale la vettura è stata usata anche per alimentare tutta la roulotte, compreso il condizionatore e tutto l’impianto della corrente.

Campeggi high tech

La coppia coreana che ha documentato tutto in un video su YouTube ha potuto quindi beneficiare di un campeggio high-tech usando come fonde di energia la propria auto elettrica.

La tecnologia Vehicle-To-Grid di Ioniq 5 alimenta infatti altri dispositivi a circa 3 kW di potenza, senza quindi andare a influire troppo sulla capacità della batteria e in modi alternativi. Per elettrodomestici poco energivori, come laptop, all’interno della vettura, sotto i sedili posteriori è presente una presa Shucko.

Ma anche collegando una spina alla presa di ricarica esterna, dove si inserisce di solito il cavo e usando un adattatore, la vettura può fornire energie a interi mini-ecosistemi. È inoltre in grado di ricaricare altre vetture, sempre a 3 kW di potenza, dando loro l’energia sufficiente per arrivare alla prossima colonnina.

