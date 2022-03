La nuova Hyundai Ioniq 6 avvistata in Norvegia e c’è un video

Un prototipo camuffato della nuova Hyundai Ioniq 6 è stato filmato in Norvegia mostrando i dettagli dell'auto elettrica coreana.

Ecco il prototipo della nuova Hyundai Ioniq 6 avvistato dallo youtuber norvegese Bjorn Nyland che ha un bel canale dove racconta le auto elettriche da un punto di vista molto nordico.

Mentre testava i pneumatici Nokian in Lapponia, Nyland ha scoperto un prototipo di Hyundai Ioniq 6 parcheggiato in un hotel e si è messo a fare ciò che gli riesce meglio: esplorare tutto ciò che si poteva vedere dal vivo.

L’auto elettrica ovviamente era coperta da una camuffatura che però in passato non c’era. Secondo Autoblog l’anno scorso sembrava che la Hyundai Ioniq 6 dovesse entrare in produzione in breve tempi. Nello scorso agosto, il Korea Economic Daily aveva riferito di documenti interni di Hyundai nei quali si valutava l’opzione di ritardare la produzione della Ioniq 6 di due o tre mesi per una riprogettazione significativa e una autonomia maggiore.

Pare ora che la produzione inizierà tra maggio e giugno di quest’anno, dopo aver allungato la vettura di 20 millimetri, ma soprattutto dopo aver deciso di utilizzare la batteria da 77,4 kWh già montata su Ioniq 5.

