Il video della Hyundai IONIQ 6 vista da vicino

Dopo le prime fotospia, ecco che la nuova Hyundai IONIQ 6 è stata avvistata in un parcheggio in Corea. Interessante quindi il video che va ad analizzare tutti i particolari della nuova auto elettrica di Hyundai.

Confermiamo quindi quanto già accennato precedentemente per quanto riguard il design essenziale e filante, e per la silhouette scolpita aerodinamicamente. Il risultato è nuova tipologia di veicolo che Hyundai definisce come “electrified streamliner”.

E’ presente sulla Hyundai IONIQ 6 uno spoiler ispirato a un’ala ellittica con appendice aerodinamica, la leggera struttura posteriore che richiama la coda di una barca e le prese d’aria laterali integrate nel paraurti posteriore.

Al momento non ci sono dati tecnici ufficiali, anche se i rumors dicono che il valore di autonomia massima potrebbe avvicinare e superare i 500 km. Hyundai potrebbe mettere in campo due versioni di questa IONIQ ovvero una con sola trazione posteriore da 215 cv mentre l’altra potrebbe avvere la trazione integrale con 300 cv. Per alimentare la vettura potrebbe essere presente un pacco batterie da 77,4 kWh per avere maggiore autonomia.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.