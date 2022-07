Hyundai RN22e, la gran turismo elettrica che anticipa IONIQ 5 N

Durante il suo N Day, la casa automobilistica coreana ha presentato Hyundai RN22e, concept car ad alte prestazioni elettrica sul corpo della Ioniq 6, e primo dei due modelli che incarnano la visione ad alte prestazioni sull’elettrificazione del marchio Hyundai N.

Nel 2023, infatti, arriverà il primo modello della divisione sportiva di Hyundai, la Ioniq 5 N, alla quale seguiranno poi altri modelli che, nel lungo periodo, affiancheranno e poi sostituiranno la gamma N.

Hyundai RN22e e l’idea di prestazioni sostenibili

La Hyundai RN22e, così come la N Vision 74 a idrogeno presentata nella stessa occasione, sono dei “rolling labs” (dei laboratori su ruote), con cui l’azienda testa e verifica le sue tecnologie per applicarle ai futuri modelli di produzione.

La RN22e, quindi, unisce l’appena presentata Ioniq 6 e la piattaforma E-GMP su cui sorge anche Ioniq 5 per stabilire un nuovo standard di auto elettriche sportive. Questo perché, sin dal lancio della i30 N nel 2017, la prima stradale della divisione, il team ha spinto i limiti delle prestazioni per aiutare gli utenti a scoprire il divertimento alla guida, “perché andare da A a B non dovrebbe essere mai noioso“. E lo ha sempre fatto, anche con la Hyundai i20 N e Kona N che noi abbiamo provato sia su strada che su pista.

Questo oggi porta alla RN22e, che offre prestazioni adatte alla pista ottimizzando la piattaforma e-GMP e usando come “confezione” il design streamliner a bassissimo cx aerodinamico che caratterizza la Ioniq 6. Una vettura pensata per massimizzare l’obiettivo di Hyundai N, che eleva la sensazione di “corner carving”, ovvero dell’ “intaglio delle curve” per via del peso inevitabilmente più pesante, dotando l’elettrica per la prima volta della doppia frizione con il torque vectoring.

L’auto è realizzata con parti stampate in 3D che riducono il peso e mantengono la rigidità per un migliore attacco in curva, mentre la trazione integrale fornisce una distribuzione ottimizzata della coppia in base alle diverse modalità di guida, per far scegliere ai conducenti la potenza della coppia sulle ruote anteriori e su quelle posteriori.

Accorgimenti dedicati

Il lavoro più grande è stato fatto per ottimizzare la capacità di Hyundai RN22e in pista. Nello specifico, il team si è concentrato sul raffreddamento e sulla frenata per migliorare la resistenza, con l’auto che gode di impostazioni dedicate per consentire ai clienti di godersi il circuito senza sovrasterzi o frenate eccessivamente lunghe.

Ci sono quattro pinze monoblocco a pistoni e un disco ibrido da 400 mm che permette a RN22e di sopportare il peso dato dal sistema elettrico, e al contempo Hyundai N usa questa supercar per studiare come fornire un movimento dinamico con la frenata rigenerativa che controlli in modo preciso l’imbardata e l’ingresso in curva.

Gli accorgimenti sono anche più “emozionali”. Sapendo che a chi compra questo tipo di auto interessa anche un’emozione acustica, la Hyundai RN22e dispone di “N Sound+”, che usa le casse sia interne che esterne per generare un suono e fornire una sensazione di guida dinamica. C’è poi N e-shift che integra la vibrazione e la sensazione del cambio marcia con NSound+. Al momento questa è una tecnologia agli albori, ma l’azienda userà proprio la RN22e per continuare a sviluppare diversi tipi di suoni emozionali.

Infine, gli accorgimenti sono estetici. Hyundai RN22e infatti adatta il design aerodinamico della Ioniq 6 e in particolare ne sfrutta le caratteristiche aerodinamiche. Tuttavia, per massimizzare le prestazioni, ci sono dettagli ispirati al motorsport: le spalle ora sono accentuate, l’altezza da terra ridotta e il design è più largo e robusto. Il paraurti posteriore è stato progettato per essere più sportivo, con una nuova estetica più funzionale e affascinante volta a migliorare sia l’aerodinamica che il raffreddamento.

Al momento, siamo solo all’inizio: Hyundai RN22e, infatti, continuerà ad essere sviluppata in modo che Hyundai N arrivi a lanciare un modello elettrico per la produzione in serie che sfrutti tutto il potenziale della E-GMP.

