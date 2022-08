Hyundai Santa Fe cambia tutto? Ecco come potrebbe essere il nuovo SUV.

Una Hyundai Santa Fe completamente nuova è in fase di test in Corea. Avevamo già visto qualche foto spia del nuovo modello, compreso di interni, che ci ha dato informazioni utili a capire come sarà.

Osservando le foto spia possiamo dedurre che la nuova Hyundai Santa Fe avrebbe dimensioni maggiori, come possiamo notare dai tre posti comodi posteriori. Tra l’altro sulla portiera abbiamo visto anche uno spazio enorme dedicato a ben due porta bicchieri all’americana, anche questo un indizio sul fatto che le dimensioni stanno aumentando.

Ma torniamo al video rendering di oggi, che riguarda principalmente il frontale quasi verticale della nuova Hyundai Santa Fe di NYMAMMOTH. La base è ovviamente una serie di foto spia e considerazioni sui modelli auttuali di Hyundai, ma anche qualcosa che riguarda Kia.

Ecco allora la griglia squadrata, con i fari a led che hanno un tocco di movimento nella parte superiore, e che ricordano quelli della Range Rover Sport. Qui sotto invece il dettaglio della griglia, che se vogliamo prende spunto dalla Santa Fe di seconda generazione.

Da notare il grande logo Hyundai, ma anche la scritta Santa Fe posta sul cofano, quando ultimamente abbiamo visto operazioni simili, ma fatte sul portellone posteriore delle vetture.

Siamo ancora ad ipotesi, è bene ricordarlo, ma in questi rendering potrebbe esserci qualcosa che magari troveremo nel modello finale.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.