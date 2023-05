Oppo A98 5G è il nuovo smartphone che arricchisce la famiglia della serie A ed è caratterizzato da prestazioni della batteria di alto livello, una ricarica Supervooc da 67W, una potente batteria da 5.000 mAh e la tecnologia Battery Health Engine di Oppo. Inoltre, grazie all’incredibile schermo da 120Hz Silky Smooth, alla tecnologia di espansione della RAM e all’ultimo ColorOS 13.1, Oppo A98 5G offre un’esperienza incredibilmente veloce e fluida.

Oppo A98 5G: design e batteria

Oppo A98 5G è disponibile in due colorazioni, Dreamy Blue e Cool Black, entrambe realizzate con l’iconico processo Glow per creare un bellissimo effetto cristallo scintillante e una finitura priva di impronte digitali. Con un peso di circa 192 g e uno spessore di circa 8,2 mm, lo smartphone è dotato anche dell’iconico form factor 3D, per una presa affidabile e confortevole in un corpo visivamente più sottile.

Grazie ai miglioramenti apportati alla ricarica rapida e alla batteria, Oppo A98 5G può essere caricato al 100% in soli 44 minuti utilizzando il Supervooc da 67W, mentre una ricarica di 5 minuti è sufficiente per 6 ore di telefonate o 2,5 ore di visualizzazione di video su YouTube. La batteria da 5.000 mAh è in grado di fornire fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una carica completa, offrendo così un’esperienza fluida e duratura per tutto il giorno. Dopo una carica completa, la batteria può anche durare fino a 17,5 giorni in standby con l’Always on Display.

Inoltre, il nuovo A98 5G è dotato dell’esclusiva tecnologia Battery Health Engine di Oppo, che consente alla batteria di mantenere l’80% della sua capacità originale dopo ben 1.600 cicli di ricarica, mantenendo così le prestazioni vicine alla capacità ottimale fino a quattro anni di utilizzo se caricata in media una volta al giorno.

Oppo A98 5G: hardware e software

Oppo A98 5G è dotato di un display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, grazie alla quale il display offre un’esperienza molto più fluida e reattiva, indipendentemente dal fatto che gli utenti stiano scorrendo Instagram o si stiano dedicando al gaming.

Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, Oppo A98 5G offre prestazioni potenti e affidabili. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM e supporta l’espansione della scheda SD fino a 1 TB. Grazie alla tecnologia Oppo Ram Expansion, la capacità RAM del telefono può convertire fino a 8GB di memoria ROM inutilizzata in RAM temporanea, raddoppiando la quantità di RAM disponibile.

Grazie all’avanzata AI Camera da 64MP, alla Selfie Camera da 32MP, alla Depth Camera da 2MP e alla camera con microlenti da 2MP, Oppo A98 5G offre agli appassionati di fotografia un’esperienza nettamente superiore per liberare la propria creatività. Lo smartphone è inoltre dotato di altre funzioni all’avanguardia come la modalità Ritratto, l’AI Portrait Retouching, il Selfie HDR, l’AI Color Portrait e altre ancora, che offrono immagini straordinarie e di alta qualità in diverse situazioni.

Con un ingrandimento fino a 40 volte, la camera con microlenti offre dettagli eccezionali per esplorare il mondo microscopico superando i limiti dell’occhio umano. Gli utenti possono immergersi per scoprire una prospettiva completamente nuova sulla vita, esplorando i segreti che si celano dietro gli oggetti della vita quotidiana.

Oppo A98 5G è disponibile nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black ad un prezzo consigliato al pubblico di 449,99 euro.

