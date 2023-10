Una vera alternativa agli smarthpone con schermo singolo, OnePlus Open è il primo smartphone pieghevoledel brand. Primo del suo genere, è destinato a rivoluzionare il mercato dei dispositivi pieghevoli con le sue specifiche senza compromessi, unendo la tipica esperienza veloce e fluida di OnePlus ad una fotocamera Hasselblad, il tutto in un design pieghevole ultraportatile ed elegantemente moderno.

OnePlus Open: resistenza e durabilità

Come primo smartphone pieghevole, OnePlus Open eredita perfettamente la filosofia tipica del marchio: design minimalista, unito ad un’eleganza sofisticata. OnePlus Open è disponibile nella colorazione Emerald Dusk, diventata un’iconica tonalità di verde riservata esclusivamente alla serie di smartphone di punta di OnePlus. Il dispositivo presenta il retro in vetro opacizzato che brilla in condizioni di illuminazione adeguata. Inoltre, grazie a delle microsfere presenti sulla superficie, è possibile ammirare da diverse angolazioni un elegante gradiente di luce e ombre.

L’iconico alert slider OnePlus viene introdotto per la prima volta nei phablet pieghevoli. Lo slider sul OnePlus Open è stato però ridisegnato da zero in modo da adattarsi al corpo compatto del telefono, spesso solo 5,8 mm quando aperto. OnePlus Open è estremamente leggero e compatto.

La durabilità non è compromessa. OnePlus Open rimane incredibilmente robusto nonostante la sua forma ultracompatta. Con soli 69 componenti rispetto alla media del settore, la cerniera Flexion brevettata consente più spazio all’interno per l’hardware ad alte prestazioni.

OnePlus Open con Hasselblad Camera per immagini professionali

Al cuore del comparto fotografico di OnePlus Open c’è una fotocamera principale Sony Lytia-T808 “Pixel Stacked” da 48MP con OIS, affiancata da una fotocamera periscopica con teleobiettivo da 64MP, zoom senza perdita di 6x nel sensore e OIS, e una fotocamera grandangolare da 48MP con AutoFocus. Oltre alle fotocamere posteriori, il dispositivo è dotato anche di due fotocamere selfie: un sensore da 20MP sul display principale e una fotocamera da 32MP sullo schermo di copertura.

OnePlus Open è il primo smartphone pieghevole a debuttare con la nuova serie rivoluzionaria di sensori d’immagine Sony Lyt-T808. Il sensore da 1/1,43 pollici vanta una dimensione dei pixel di 1,12 µm. Nota anche come “Dual-Layer Transistor Pixel”, la tecnologia “Pixel Stacked” presenta un’architettura di pixel ridisegnata che aumenta l’assorbimento e la memorizzazione della luce in uno spazio fisico più piccolo.

Invece di disporre i pixel sullo stesso piano affiancati, l’architettura “Dual-Layer Transistor Pixel” consente una significativa espansione della capacità di luce, raddoppiando l’assorbimento massimo di luce e la memorizzazione (Full Well Capacity), consentendo così immagini più luminose e nitide con significativamente meno sovraesposizione, molto simili a quelle del sensore IMX989 di Sony, il sensore IMX da 1 pollice più avanzato che conserva ancora oggi una struttura di pixel convenzionale.

Oltre alla fotocamera principale, il dispositivo presenta una fotocamera teleobiettivo personalizzata da 64MP con OIS, che non solo consente uno zoom ottico 3X e uno zoom in-sensor senza perdita di 6X, ma anche uno zoom Ultra Res fino a 120X. In questo caso, la personalizzazione fisica del sensore è fondamentale. E’ il sensore teleobiettivo più grande mai utilizzato su uno smartphone pieghevole, che garantisce una qualità ottimale nelle immagini telefoto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

OnePlus migliora ancora una volta la Hasselblad Portrait Mode, che funziona particolarmente bene in condizioni di scarsa illuminazione, e le fotocamere rivoluzionarie a bordo del OnePlus Open lavorano in tandem per offrire il tracciamento della profondità, l’effetto bokeh e l’effetto flare a livello di fotocamera DSLR, catturati dalle fotocamere Hasselblad dotate di lenti XCD 3,5/30, 2,8/65 e 2,5/90V.

Doppio display per una grande esperienza di intrattenimento

Dotato di doppio display fluido Amoled ProXDR da 2K e 120Hz, il OnePlus Open permette non solo di avere un eccellente schermo di copertura di elevata qualità, ma anche un display principale che si apre come un tablet Pro.

Il display di copertura misura 6,31″. Con una luminosità massima di 2800 nit, il display di copertura a 120Hz vanta anche una modalità ad alta luminosità per immagini ultra-luminose, fluide e reattive in qualsiasi momento della giornata. Per quanto riguarda la protezione, il display di copertura è protetto da Ceramic Guard, cristalli di ceramica purificati sottoposti al processo di scambio ionico, che sono fino al 20% più resistenti agli urti rispetto al Corning Gorilla Glass Victus.

OnePlus Open è dotato di un grande display principale da 7,82″. Della stessa elevata qualità del display di copertura, questo display è protetto da 3 strati di protezione: vetro ultra sottile che si trova sopra il display flessibile OLED, uno strato di TPU per proteggerlo dagli impatti fisici e un protettore antiriflesso per ridurre l’usura quotidiana.

Sul fronte della compatibilità, OnePlus Open supporta la riproduzione video Dolby Vision per un’esperienza di intrattenimento moderno ancora più coinvolgente. Il nuovo device è dotato di un set di tripli altoparlanti spaziali. Questi altoparlanti lavorano insieme con un algoritmo audio proprietario per portare i contenuti Dolby Atmos al livello successivo. La stessa qualità è offerta anche attraverso OnePlus Buds Pro 2, auricolari wireless che permettono agli utenti di godere di un’esperienza audio-visiva cinematografica completa in qualsiasi momento e ovunque.

Efficienza fluida e interazione in tempo reale

Nel nuovissimo OxygenOS 13.2, Open Canvas è stato costruito da zero con una missione singolare di potenziare la produttività quotidiana – l’efficienza multi-finestra su un grande display. Le finestre attive possono essere allargate e ridimensionate a piacimento, con le finestre secondarie che scorrono dentro e fuori dal display fisico su richiesta, consentendo di passare da un’app all’altra o concentrarsi su un’applicazione specifica quando lo desiderano. Fino a quattro finestre possono essere visualizzate contemporaneamente sullo schermo. Inoltre, è possibile salvare fino a nove preset di multi-app per un accesso ancora più veloce.

Open Canvas introduce anche una barra delle attività simile a quella di un desktop, posizionata nella parte inferiore del display principale espanso, consentendo un facile accesso alle applicazioni recenti e preimpostate.

OnePlus Open è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, oltre a 16GB di RAM LPDDR5X accelerati dal software RAM-Vita proprietario di OnePlus, e 512GB di memoria ROM UFS 4.0 (read-only memory). A ciò si aggiunge una batteria da 4.805 mAh e una ricarica Supervooc da 67W, che ricarica la batteria del OnePlus Open (dal 1 al 100%) in circa 42 minuti.

OnePlus Open supporta anche il Wi-Fi 7 di serie e la connettività “Dual 5G” per una connessione veloce e senza interruzioni ovunque e in qualsiasi momento. OnePlus Open è disponibile nella colorazione Emerald Dusk con un prezzo a partire da € 1.849.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED