Oris ProPilot X Calibre 400 Laser è la nuova versione dell’orologio dal quadrante scintillante realizzato con un’innovativa tecnica di incisione laser mai utilizzata prima in orologeria. Il quadrante merita di essere visto dal vivo: quando si muove, cambia colore, dal blu al verde al viola, come i coleotteri iridescenti.

Si basa infatti sui principi della biomimetica, in particolare sul fenomeno naturale dell’interferenza ottica: le onde di luce rossa vengono cancellate, mentre quelle blu e verdi vengono riflesse. È difficile da credere, ma nel quadrante di questo orologio non c’è una sola goccia di pigmento colorato. Questo originale trattamento consiste in una manipolazione della superficie che scinde la luce nei suoi componenti, fino a creare uno straordinario effetto arcobaleno che si modifica a seconda dell’angolo di osservazione.

L’intero quadrante è stato realizzato grazie a una tecnologia laser. Per il logo, gli indici, la minuteria e i caratteri del quadrante Oris ha utilizzato un altro trattamento laser che crea un effetto tridimensionale, tanto da far apparire questi dettagli come applicati in modo convenzionale. Attraverso una lente di ingrandimento, l’effetto è spettacolare.

Questa tecnica laser è una novità assoluta in orologeria. È stata sviluppata in collaborazione con un laboratorio di ricerca affiliato al Politecnico federale di Zurigo e applicata a un quadrante in titanio sotto la guida del nostro dipartimento di ingegneria, con a capo Richard “Ipy” Siegrist.

Quadrante a parte, l’orologio ha l’aspetto familiare del ProPilot X Calibre 400 del 2022. Dispone di cassa da 39 mm, di lunetta e corona in titanio e di un bracciale a tre file di maglie anch’esso in titanio. È azionato dall’Oris Calibre 400, il movimento automatico con autonomia di cinque giorni.

Offre una precisione superiore a un cronometro e livelli di antimagnetismo e affidabilità ai vertici della categoria, garanzia di 10 anni e intervalli di manutenzione raccomandati di 10 anni. La data è stata rimossa per lasciare che sia il quadrante a raccontare la sua storia straordinaria.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED