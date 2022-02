Huawei P50 Pocket: il nuovo smartphone pieghevole

Huawei P50 Pocket ha il design pieghevole migliorato, così come una migliore esperienza fotografica per interazioni più emozionanti e coinvolgenti.

Huawei P50 Pocket è il nuovo flagship pieghevole, lo smartphone della serie P di Huawei è progettato per consentire ai consumatori di sperimentare le connessioni tra estetica, innovazione tecnologica e smart photography. Grazie alla collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen, con Huawei P50 Pocket Premium Edition Huawei raggiunge un nuovo capitolo della storia del design nel settore degli smartphone.

Il nuovo flaghsip integra una nuova generazione di Huawei Image con il motore d’immagine migliorato Huawei XD Fusion Pro che supporta la tecnologia Ultra Spectrum Image in grado di garantire in tutti gli scatti una migliore resa delle texture con dettagli e colori realistici. Inoltre, la cerniera multidimensionale di nuova generazione e il design Multi-Dimensional Lifting consentono di piegare lo smartphone ottenendo un device sottile e tascabile. Migliora anche l’esperienza d’uso dell’utente: i due schermi, il Main Screen con l’ampio display e la Cover Screen all’esterno, offrono un nuovo modo di interagire con il dispositivo.

Il display aperto misura 6,9 pollici in diagonale per un’esperienza visiva coinvolgente e immagini dettagliate e fluide e l’aspect ratio di 21:9 offre una prospettiva incredibilmente ampia, perfetta per i contenuti cinematografici. Sulla Cover Screen è possibile visualizzare le notifiche accedendo anche a determinati servizi in modo rapido e semplice senza dover aprire il device.

Huawei P50 Pocket: design e caratteristiche

Huawei P50 Pocket è disponibile nella colorazione Premium Gold, un omaggio a uno stile elegante e prezioso. La colorazione Premium Gold della versione P50 Pocket Premium Edition è stata progettata in collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen secondo il principio della “simbiosi”: il retro del dispositivo cattura le ombre e le texture della terra attraverso la microscultura 3D con una trama a foglie. Huawei P50 Pocket riprende l’iconico design a doppio anello della serie Huawei P50, con un anello che ospita il modulo della fotocamera e l’altro la Cover Screen.

Huawei P50 Pocket aperto, presenta un amplio display da 6,9 pollici con aspect ratio 21:9 per un’esperienza straordinaria durante la visione di video o film. Ha una densità di pixel di 442ppi, supporta 1,07 miliardi di colori e l’ampia gamma di colori P3 garantisce colori autentici e una qualità dell’immagine impeccabile. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz. Inoltre, il supporto per l’oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz protegge la salute degli occhi degli utenti.

Huawei P50 Pocket: fotocamera

Ultra Spectrum Camera Matrix è l’ultimo risultato dell’incessante ricerca di Huawei per migliorare la tecnologia della fotocamera. Comprende una fotocamera True-Chroma da 40MP, Ultra Wide Angle da 13MP, Ultra Spectrum da 32MP, un sensore multispettro a 10 canali e un illuminator Ultra Spectrum.

Erede della tecnologia dei precedenti dispositivi della serie P di Huawei, la matrice della fotocamera Ultra Spectrum ha una migliore capacità di riproduzione delle immagini che consente di catturare scatti ancora più nitidi con dettagli ancora più precisi. Ultra Spectrum Camera è incorporata nel motore d’immagine Huawei XD Fusion Pro per ottenere immagini con più profondità per una migliore esperienza fotografica.

La fotocamera posteriore utilizza algoritmi per realizzare ritratti e selfie e il grande sensore ne aumenta le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di sfruttare al meglio il design a conchiglia per scattare selfie di qualità. Non importa, infatti, se si sta scattando in un ambiente retroilluminato o con poca luce, la fotocamera posteriore garantisce ritratti dall’aspetto naturale.

Ultra Spectrum Camera combina hardware e software potenti, così come la regolazione di oltre 2.000 colori attraverso la gamma completa di colori P3, per consentire di immortalare ogni dettaglio in modo accurato. Inclusa nell’Ultra Spectrum Camera, Ultra Wide Angle Lens ha un campo visivo di 120 gradi che la rende un’ottima fotocamera per fotografare bellissimi panorami e offre una fotografia macro con una chiarezza impeccabile. Grazie alla funzione Ultra Spectrum Fluorescence Photography, P50 Pocket permette anche di catturare dettagli invisibili all’occhio umano, svelando particolari apparentemente nascosti.

Per la prima volta in uno smartphone, Huawei P50 Pocket introduce il rilevamento della protezione solare. Accessibile tramite l’app Mirror, questa pratica funzione visualizza la diffusione della protezione solare sulla pelle e aiuta così gli utenti a controllare le zone scoperte e a evitare di scottarsi. La feature è ideale anche per perfezionare l’applicazione del make-up.

Huawei P50 Pocket: interazioni innovative

La Cover Screen supporta la visualizzazione di notifiche, promemoria, calendario, musica, meteo e il controllo di altre funzioni. A disposizione, una serie di vivaci temi così che gli utenti possano personalizzare la propria esperienza di interazione con la Cover Screen. I contenuti e i servizi fluiscono senza soluzione di continuità tra entrambi gli schermi e gli utenti possono anche accedere alla fotocamera dal Cover Screen. È disponibile anche Petal Maps, che offre una navigazione fluida con oltre 260 milioni di punti di interesse e più di 40 lingue di trasmissione della navigazione integrate nel servizio.

Huawei P50 Pocket supporta la modalità Super Privacy. Per garantire la massima privacy quando il dispositivo è piegato, Huawei P50 Pocket disabilita automaticamente le fotocamere, il microfono e la posizione e li riabilita una volta aperto. Huawei P50 Pocket ha una batteria da 4.000 mAh3 e supporta HUAWEI SuperCharge 40W per una ricarica rapida.

Huawei P50 Pocket è dotato di alcune delle tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza d’uso intuitiva ed efficace. Il processore Snapdragon 888 4G assicura prestazioni da top di gamma nelle più svariate situazioni. Lo smartphone è disponibile in versione da 12gb RAM e 512 ROM per la Premium Edition.

Huawei P50 Pocket Premium Edition è disponibile al prezzo di 1.599,90 euro.

