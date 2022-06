Il video shock della collezione di supercar da milioni di dollari distrutta dagli allagementi in Florida

Ecco le terribili immagini del video che mostra diverse Ferrari e Rolls-Royce in un parcheggio sotterraneo in Florida distrutto dagli allagamenti causati dai nubrifragi. Nei giorni scorsi una violenta tempesta tropicale con venti ad oltre 70 km/h ha causato danni catastrofici in tutta la Florida.

In Florida alcune strade sono state completamente sommerse dall’acqua ma purtroppo si prevede che la situazione potrebbe addidirittura peggiorare nei prossimi giorni. Nel mezzo del caos, è emerso un filmato che mostra una collezione multimilionaria di auto di lusso che ha subito danni ingenti

Nel video si vedono due Rolls-Royce Cullyan, una Corvette Z06, una Ferrari 488 Pista Spider, una SF90 e una Mercedes-AMG GT Black Series, tutte danneggiate dall’allagamento di un parcheggio sotterraneo a Miami.

Sullo sfondo si vedono altre supercar distrutte: c’è solo da sperare che il proprietario sia assicurato contro le calamità naturali. Guardate il video qui sotto e diteci se non è vero…

—–

