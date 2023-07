In contromano sulla A7 ad Assago alle porte di Milano: fermato, patente sospesa.

Un’automobile bianca è stata ripresa mentre percorreva in contromano a forte velocità un tratto dell’autostrada A7, alle porte di Milano all’altezza di Assago. Nelle immagini del video si vedeva chiaramente sullo sfondo il Mediolanum Forum e il ponte pedonale del capolinea della metropolitana.

Secondo le cronache locali, le forze dell’ordine hanno fermato il conducente e gli hanno sospeso la patente. La Polizia Stradale ha una sede proprio a pochi chilometri dall’accaduto, all’inizio dell’autostrada A7. Probabilmente l’automobilista è stato sottoposto all’alcol test o agli esami per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Fortunatamente, il veicolo non ha causato incidenti e non si sono verificati né morti né feriti.

Un altro automobilista ha ripreso l’automobile e pubblicato tutto sulle sue storie di Instagram. Le immagini sono impressionanti: l’utilitaria bianca, una Kia Picanto, proceda spedita senza preoccuparsi del fatto di viaggiare in contromano. Non c’erano dettagli su chi fosse alla guida, se un uomo o una donna.

Il video è diventato presto virale sui social, e in tanti lo hanno commentato e condiviso. Non è stato però condannato solo il gesto di chi ha guidato in questa maniera, con il rischio di poter causare la morte di qualcuno. Molti utenti hanno accusato anche l’autore del video di non aver guidato con la massima sicurezza: è stato accusato di aver guidato alla stessa velocità e di aver tenuto il cellulare in mano mentre riprendeva l’altra automobile.