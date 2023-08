Il video del caos a New York scatenato dallo Twitch Streamer Kai Cenat

Un evento apparentemente innocuo per la comunità dei gamers si è trasformato in un incubo per la città di New York. Kai Cenat, streamer di Twitch che vanta milioni di follower, ha recentemente organizzato un evento di giveaway che ha provocato scontri violenti e caos nel cuore della Grande Mela.

L’annuncio dell’evento

Cenat ha annunciato mercoledì sul suo canale Twitch che avrebbe ospitato un “enorme” giveaway con PS5, tastiere, sedie da gioco, cuffie e altri articoli. Il video aveva accumulato più di 2 milioni di visualizzazioni già nel pomeriggio di venerdì. L’evento doveva iniziare alle 16:00, ma già alle 15:00 il parco era pieno, come riportato da NBC New York.

L’annuncio dell’evento ha attirato migliaia di persone, per lo più giovani, che hanno affollato Union Square a Manhattan. Alcuni spettatori hanno riferito di aver visto spintoni, folla, persone che lanciavano oggetti e un bambino che “quasi sveniva”.

L’intervento della polizia

Le autorità hanno risposto rapidamente alla situazione, con un portavoce dell’NYPD che ha confermato che Cenat era già stato accusato di “incitamento alla rivolta” e “raduno illegale”. È stato rilasciato un mandato di comparizione in tribunale che richiederà a Cenat di presentarsi davanti alla corte nei prossimi giorni.

Il capo della polizia di New York City, Jeffrey Maddrey, ha riferito che 65 persone sono state arrestate. Trenta di loro sono minorenni.

“Gli agenti sono stati attaccati, siamo stati travolti,” ha detto Maddrey, aggiungendo che era stato colpito da “molteplici oggetti.”

Cosa accade ora?

L’evento ha avuto ripercussioni significative sia per la città che per Cenat. Tre agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri, con un sergente che ha riportato una mano rotta. Cenat, conosciuto per le sue buffonate oltraggiose, ha avuto problemi con la piattaforma Twitch in passato. È stato temporaneamente bannato da Twitch cinque volte.

Mentre negli USA infiammano le polemiche, il caos avvenuto a New York mette in luce i pericoli potenziali che possono derivare da eventi di massa improvvisati, organizzati da influencer e streamer di videogiochi. Mentre Cenat e altri come lui continuano a intrattenere milioni di follower in tutto il mondo, è altrettanto vero che tali eventi nel mondo “reale” devono essere organizzati e gestiti con cura per evitare rischi per la sicurezza pubblica.

—–

