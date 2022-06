Hyundai Spot è il cagnolino robot che incanta adulti e bambini al MiMo 2022

Tra le attrazioni più interessanti del Milano Monza Motor Show 2022 non c’è un’auto, ma un robot! È Hyundai Spot, una macchina simpatica che il costruttore ha presentato negli scorsi mesi e che aiuta a mantenere la sicurezza nelle fabbriche.

Grazie allo staff di Hyundai che lo comanda da remoto, è possibile guardare Spot giocare sulla cornice del Duomo di Milano fino al 19 settembre 2022.

Le caratteristiche di Hyundai Spot

Spot è il primo frutto della collaborazione con Boston Dynamics, che Hyundai ha di recente acquisito.

Dispone di telecamere termiche e scanner laser 3D LiDAR, che lo aiuta a individuare e monitorare la presenza di persone nelle fabbriche del gruppo, la temperatura dell’ambiente con rilevazione di potenziali incendi, e verifica di anomalie come le porte aperte.

Le sue telecamere possono essere usate per controllare da remoto gli ambienti, anche dall’operatore che può passare in modalità manuale e controllarlo.

Spot ha iniziato il suo lavoro in uno stabilimento Kia in Corea, come aiuto alla sorveglianza notturna; Hyundai però ha intenzione di ampliare l’uso di questi robot anche in altri stabilimenti. Per il momento, noi ce lo godiamo al MiMo!

