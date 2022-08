La nuova Hyundai Santa Fe avvistata in un parcheggio

Arrivano dalla Corea le foto spia della nuova Hyundai Santa Fe, fotografata in un parcheggio che però per le targhe ed i modelli di auto sembra essere europeo. Non si capisce bene come sia nato il nome in codice MX-5, che ovviamente fa venire subito in mente la spider di Mazda. Ma ovviamente è solo il nome del progetto e nulla più.

Ecco allora uno dei primi avvistamenti della Hyundai Santa Fe, che è pesantemente camuffata soprattutto nella parte posteriore. In Corea dicono che per una volta è stata Hyundai a prendere ispirazione in qualche modo da Kia, ovviamente Sorento, ma sono solo chiacchiere e non c’è nulla di certo. Allo stesso modo qualcuno ha parlato di design che assomiglia a SSangYong Torres, ma per quello che possiamo capire da queste foto spia, è davvero troppo presto per giudizi così netti.

A quanto pare, osservando le foto spia, la Santa Fe acquisterebbe in dimensioni, come possiamo notare dai tre posti comodi posteriori. I sedili sembrano infatti tutto fuorché sacrificati. Sulla portiera vediamo anche uno spazio enorme dedicato a ben due porta bicchieri all’americana, anche questo un indizio sul fatto che le dimensioni stanno aumentando.

Sotto ai poggiatesta compare un nuovo logo, che potrebbe però anche essere provvisorio oppure essere un semplice segnaposto per un cucitura che verrà svelata al momento opportuno.

Sembra infatti un interno provvisorio, basti vedere come la pelle non sia stata perfettamente tirata tanto da presentare diverse parti ondulate.

Lavori in corso quindi per la nuova Hyundai Santa Fe, per la quale al momento non ci sono date di possibili lanci o presentazioni.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.