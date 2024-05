KTM lancia la nuova promozione sulla 990 Duke “The Sniper”, che offre il Tech Pack e il terminale di scarico Remus in omaggio fino al 30 giugno 2024.

KTM lancia una nuova promozione sul modello 990 Duke, conosciuto dagli appassionati come “The Sniper”. Fino al 30 giugno 2024, tutti coloro che acquisteranno questa naked mille riceveranno in omaggio il Tech Pack e il terminale di scarico Remus, per un valore complessivo di oltre 1.800 euro.

Il Tech Pack è progettato per esaltare l’esperienza di guida sulla 990 Duke, che offre funzionalità elettroniche avanzate. Include il Launch Control per partenze fulminee, la modalità di guida Performance con Traction Control regolabile su 9 livelli e risposta del gas su 3 livelli. L’Anti-Wheelie è regolabile su 5 livelli, mentre il Lap Timer permette di cronometrare i giri in pista. La Telemetria offre dati in tempo reale sull’angolo di piega attuale, l’angolo di piega massimo, la posizione della valvola a farfalla e l’intervento massimo del controllo di trazione. Completano il pacchetto il Quickshifter+, l’MSR (regolazione del freno motore) e il Cruise Control, per una guida ancora più dinamica e sicura.

Il terminale di scarico Remus non solo migliora l’estetica della 990 Duke con il suo design accattivante, ma ottimizza anche le prestazioni del motore. Grazie al suo peso ridotto, il terminale Remus aumenta la fluidità di erogazione dei 123 CV e 103 Nm di coppia prodotti dal potente bicilindrico LC8c da 947cc. E il sound? Distintivo, profondo e coinvolgente, è la firma sonora che ogni motociclista desidera!

La promozione Tech&Performance è valida fino al 30 giugno 2024 presso i concessionari KTM ed è cumulabile con l’iniziativa “Take it easy” promossa da KTM Finance. Grazie a questa offerta, è possibile finanziare l’acquisto della 990 Duke versando solo 7.815 euro e saldando i restanti 7.615 euro dopo due anni.

Fonte KTM

Copyright Image: Sinergon LTD