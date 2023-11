KTM 990 Duke 2024: potente naked da 123 CV in anteprima ad EICMA

La casa di Mattighofen ha svelato ad EICMA 2023 (QUI date, orari, prezzi e novità dell’80a edizione) la nuovissima KTM 990 Duke 2024 che punta alla leadership nel segmento delle moto naked 1000. Tuttavia l’obbiettivo del costruttore austriaco è che la nuova 990 Duke sia la naked più performante del mercato.

La KTM 990 DUKE al primo colpo d’occhio mette subito in evidenza le sue peculiarità: motore bicilindrico parallelo, telaio a traliccio, forcellone inedito, ergonomia rivisitata, design delle sovrastrutture innovativo. Nuovo il faro a LED che caratterizza lo stile della Duke: le luci di posizione e DRL sono incastonate nel profilo del corpo illuminante e, grazie a un sensore di luminosità integrato nel cruscotto, si auto-regolano in base all’intensità della luce ambiente.

Il motore LC8c della 990 DUKE deriva da quello utilizzato sulla 890 DUKE R: la cilindrata è stata portata a 947 cc con nuovi pistoni, nuove bielle e un nuovo albero motore. Novità che portano la potenza a 123 CV con 103 Nm di coppia, a fronte di un peso totale di soli 179 kg.

Rispetto alla 890 DUKE, il telaio a traliccio in acciaio è stato irrigidito lateralmente dell’8%, mentre è stata aumentata la resistenza torsionale del 5%. Nuovo anche il forcellone in alluminio a reticolo chiuso più flessibile del 35% rispetto a quello montato sulla 890 DUKE. Il telaio è abbinato a sospensioni WP APEX di alta qualità, dotate di pratici registri di facile azionamento. Inoltre, la forcella WP APEX da 43 mm è serrata da nuove piastre di sterzo forgiate e può essere facilmente e accuratamente regolata con 5 click sia in estensione che in compressione, mentre il mono-ammortizzatore WP APEX monotubo può essere regolato su 5 click e offre la regolazione manuale del precarico su 10 click.

La 990 DUKE è dotata di una suite tecnologica completa, che prevede 3 riding mode di serie e 2 riding mode opzionali PERFORMANCE e TRACK. L’ABS e il Traction Control Cornering agiscono grazie a una piattaforma inerziale 6D, che legge costantemente la posizione della moto nello spazio e regola di conseguenza la frenata nelle condizioni più estreme o l’apertura delle farfalle in accelerazione. L’ABS è settabile anche in modalità Supermoto e questo consente di guidare con il sistema antibloccaggio attivo sulla sola ruota anteriore.

Completa la dotazione il cruscotto TFT da 5” dotato di vetro arrotondato e antigraffio, che fornisce tutte le informazioni di cui si può avere bisogno. La grafica e la struttura dei menu sono state riviste per accedere in maniera più veloce e intuitiva alle funzionalità presenti sulla moto. Queste includono la possibilità di visualizzare l’angolo di piega e il TRACK mode opzionale, completo di cronometro per il tempo sul giro e statistiche di telemetria. È stata inoltre aggiunta una presa USB-C per caricare comodamente il proprio device, smartphone o navigatore.

Infine, la nuova KTM 990 DUKE 2024 sarà disponibile presso tutti i Concessionari KTM a partire dal mese di gennaio 2024.

