Pierer Mobility, holding che controlla marchi quali KTM, Husqvarna, GasGas e WP Suspension, e proprietaria del 50,1% di MV Agusta, ha annunciato ulteriori tagli al personale a causa di scarse vendite, che hanno portato il debito netto del gruppo fino a 1.469 miliardi di euro.

Come riportato da MCN, nel terzo trimestre, altri 200 dipendenti perderanno il lavoro, aggiungendosi ai 373 già licenziati dall’inizio dell’anno. Pierer prevede che queste riduzioni, insieme all’aumento della produzione trasferita in India e Cina, e ad un calo del 25% nella produzione pianificata, contribuiranno a rimettere l’azienda in carreggiata entro il 2025.

Attualmente, il personale totale dell’azienda è di 6.024 persone, con l’integrazione completa di MV Agusta che ha aggiunto 213 dipendenti. Il colosso austriaco ha confermato all’inizio dell’anno che le prestazioni complessive nel primo semestre del 2024 sono state nettamente inferiori rispetto agli anni precedenti, con una riduzione delle vendite su base annua prevista fino al 15%.

Pierer Mobility ha descritto il mercato globale delle motociclette come “sfidante”, definendo l’Europa (il suo principale mercato) e l’India rispettivamente come “lievemente positivo” e “positivo”. Al contrario, il Nord America, l’Australia e la Cina sono stati descritti come “in calo”.

fonte: MotorCycleNews