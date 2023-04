Oris Fabio Di Giannantonio: da quando è stata fondata, Oris compie ogni sforzo per realizzare orologi dotati di funzioni innovative e prestazioni avanzate. Il brand è ormai sinonimo di qualità, affidabilità e resistenza.

Oris presenta il pilota di MotoGP Fabio Di Giannantonio come brand ambassador per l’Italia. Il giovane emergente della MotoGP è nato il 10 ottobre 1998 a Roma e, grazie alla passione del padre Ivan, inizia a correre in minimoto all’età di 6 anni: da quel momento non smetterà più. Si distingue in diverse competizioni nazionali ed internazionali ottenendo nel 2022 la moto dei suoi sogni nella sua prima stagione ufficiale come pilota di MotoGP.

Attualmente Fabio sta partecipando al mondiale di Moto GP 2023 gareggiando con il Team Gresini Racing alla guida della sua Ducati. Ha scelto come primo segnatempo l’Aquis Calibre 400 da 41,5 mm con quadrante blu.

L’Aquis Date Calibro 400 è il fiore all’occhiello della collezione di orologi subacquei meccanici ad alte prestazioni di Oris. Ha una cassa in acciaio inossidabile di 41,5 mm ed è dotato del sistema Quick Strap Change, brevettato da Oris, per passare da un bracciale regolabile a un cinturino in caucciù regolabile (fornito separatamente).

Ha una lunetta girevole unidirezionale per cronometrare le immersioni, una corona a vite con protezione, lancette e indici luminescenti e una lancetta dei secondi “lollipop” con un punto luminescente per indicare che l’orologio è in funzione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Al suo interno si trova il Calibro 400 di Oris, il potente automatico interno che offre una riserva di carica di 120 ore, elevati livelli di antimagnetismo, una garanzia di 10 anni e intervalli di manutenzione consigliati di 10 anni. L’orologio è impermeabile fino 300 metri.

