Tariffe Ionity scontate per i clienti Hyundai con i pacchetti Premium e Lite

Hyundai offre tariffe scontate sul prezzo di ricarica Ionity con i due pacchetti Premium e Lite per i clienti Hyundai di auto elettriche, e non poteva essere che così visto che Hyundai è entrata nella joint venture Ionity anno insieme a BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen. Audi e Porsche. Per chi guida Hyundai vengono proposti pacchetti che consentono prezzi scontati presso la rete di colonnine Ionity. Non solo, perchè chi seglie la Nuova Ioniq 5 entro il 31 dicembre 2021 ha due anni di abbonamento al pacchetto Ionity Premium.

Pacchetti Premium e Lite: quando costano

Entrambi i pacchetti hanno una durata di 12 mesi senza rinnovo automatico. Il pacchetto Ionity proposto da Hyundai è il pacchetto Premium, destinato a chi ricarica la propria vettura più frequentemente. Con un canone mensile di 13 euro, si può beneficiare di una tariffa ridotta con un costo di ricarica pari a 0,29 €/kWh nei mercati europei.

Il pacchetto Lite sarà disponibile dall’autunno 2021. Si tratta di un abbonamento che permetterà ai clienti di effettuare ricariche a una tariffa ridotta pari a 0,52 €/kWh con un canone mensile di 4,50 euro.

Con Ionity si ricarica la IONIQ 5 a 350 kW



Grazie alla batteria ad alta tensione di IONIQ 5, è supportata la ricarica ad alta velocità a 800 V, una novità per qualsiasi modello Hyundai nonché una caratteristica leader nel segmento.

La ricarica ad alta velocità a 350 kW disponibile nelle stazioni di ricarica Ionity permette di caricare la batteria di Nuova IONIQ 5 dal 10 all’80% in soli 18 minuti. Cinque minuti di ricarica consentono 100 chilometri di guida.

