Uncharted film 2022: protagonista la nuova Hyundai Tucson “Beast”

La nuova Hyundai Tucson è pronta per l’avventura nel film "Uncharted".

La nuova Hyundai Tucson sfoggerà le sue capacità versatili e il suo design futuristico in Uncharted film 2022, la prossima pellicola di Sony Pictures. Ad aggiungere brivido ed emozioni all’avventura sarà il concept “Beast” realizzato su misura.

Oltre a Tucson “Beast”, noti modelli di serie come la nuova Hyundai Tucson, Genesis G90, Genesis G80 e Genesis GV80, faranno la loro apparizione nel film.

Il film d’azione e avventura si basa sul popolare e omonimo videogioco per PlayStation, Uncharted, di Naughty Dog. Nel film, il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare un forziere perso da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che per il duo inizia come una rapina diventa una corsa all’impazzata per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), secondo il quale lui e la sua famiglia sono gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da cinque miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme.

Uncharted film 2022: Hyundai Tucson Beast

Lo Hyundai Design and Technical Center di Irvine, in California, e Sony Pictures hanno collaborato alla progettazione del concept Tucson “Beast”, che presenta esterni robusti con paraurti rinforzati, pneumatici e altri accorgimenti “outdoor-ready” che esaltano la scorribanda della caccia al tesoro.

Come parte delle sue attività di marketing per il film, Hyundai ha lanciato uno spot televisivo internazionale con Tom Holland. Lo spot di 60 secondi, Car Wash, vede Holland, nei panni di Nathan Drake, arrivare a un autolavaggio locale con la sua Tucson coperta di fango e piena di vari strumenti e manufatti della caccia al tesoro. Mentre la sua auto viene lavata, Nathan si rilassa all’autolavaggio finché Tucson non è pulita e pronta per la sua prossima avventura.

La campagna Uncharted di Hyundai segue la partnership di successo con Spider-Man: No Way Home. Successivamente, Hyundai sarà presente anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), il sequel del film d’animazione acclamato dalla critica e vincitore dell’Academy Award, Spider-Man: Into the Spider-Verse, la cui premiere è prevista a ottobre 2022.

