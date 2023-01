Infinity Q50 Red Sport 400 2023: dai pavoni alle farfalle fino ai minerali più preziosi, l’effetto dell’iridescenza è uno dei fenomeni visivi più sorprendenti in natura. È particolarmente notevole negli opali, un minerale formato da silice idratata. Una delle varianti più sorprendenti, per non parlare delle varianti più rare e preziose, è l’opale nero, che si trova soprattutto nel Nuovo Galles del Sud, in Australia.

Ora, però, gli automobilisti più attenti possono scorgere l’effetto multicolore di questa gemma su Infiniti, la miracolosa natura cangiante dell’opale nero è stata catturata dai designer e presto abbellirà la Infinity Q50 Red Sport 400 del 2023. Proprio come la gemma da cui prende il nome, il nuovo pacchetto Black Opal Edition sarà estremamente raro, con un numero limitato di esemplari.

Infinity Q50 Red Sport 400 2023: Black Opal Edition

L’allestimento è caratterizzato da una straordinaria vernice metallizzata Black Opal che brilla e passa dal blu al verde e al viola a seconda dell’illuminazione e dell’angolo di osservazione. La vernice unica rende la berlina sportiva ancora più accattivante perché sembra cambiare colore da un momento all’altro. Inoltre, gli appassionati di automobili riconosceranno la tinta cangiante come uno dei colori più iconici e leggendari della storia delle supercar giapponesi: Midnight Purple.

Oltre ai suoi esterni opalescenti, la Q50 Black Opal Edition monta anche i loghi e gli stemmi esterni in nero satinato. Nella parte posteriore della vettura, uno spoiler in fibra di carbonio a vista fornisce un ulteriore tocco di sportività, completando al contempo le linee della carrozzeria della Q50.

Infinity Q50 Red Sport 400 è dotata di un reattivo motore V6 biturbo da 3,0 litri della serie VR con un’impressionante potenza massima di 400 cavalli.

