Jaguar I-Pace elettrica prende fuoco durante la ricarica

Un’altra Jaguar I-Pace ha preso fuoco dopo essere rimasta in carica in un garage. Si tratta del quarto incendio di una I-Pace registrato dai media, con la l’incendio della batteria che sembra essersi innescato da solo. Un numero da non prendere sottogamba, considerando il numero relativamente ridotto di unità in circolazione.

Da notare che anche Jaguar utilizza batterie LG, come la Bolt EV e la Hyundai Kona EV, entrambe richiamate per il rischio di incendio delle batterie.

La storia è stata raccontata su Electrek che ha pubblicato il video dell’auto in fiamme insieme alla testimonianza del proprietario, un uomo che ha acquistato una nuova Jaguar I-Pace del 2019 in Florida, l’ha usata senza problemi fino al giorno dell’incidente.

Dopo averla guidata in mattinata, l’ha messa a ricaricare fino a quando ha sentito degli schiocchi provenire dal garage. Si è accorto che il fumo nero proveniva dall’auto e fortunatamente è riuscita a portarla in strada. Mentre parlava con l’assistenza Jaguar ha visto delle fiamme provenire da sotto l’auto. Dopo aver contattato il 911 l’auto è stata rapidamente avvolta dalle fiamme.

Al momento Jaguar Nord America sta indagando su quanto accaduto e non ha fornito ulteriori commenti riguardo all’episodio. Si spera che venga individuata rapidamente ed in maniera puntuale la causa dell’incendio.

