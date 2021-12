F1 GP Arabia Saudita 2021: Verstappen vince il mondiale se…

A due gare dalla fine della stagione F1, il GP di Arabia Saudita 2021 potrebbe essere decisivo per assegnare il titolo piloti. E Verstappen potrebbe essere il nuovo campione, spodestando il regno di Hamilton.

Verstappen ha 8 punti di vantaggio e deve farne altri 18 su Hamilton per poter chiudere sulla pista di Jeddah il mondiale piloti. Con 26 punti di vantaggio, Hamilton non avrebbe possibilità di recuperarlo per il numero di vittorie nei singoli Gran Premi. Se nel GP degli Emirati Arabi Hamilton vincesse con Verstappen senza punti, andrebbero a pari in classifica di Formula 1, ma con una vittoria in più per l’olandese. Non siamo stati abbastanza chiari? Qui sotto lo specchietto definitivo.

Verstappen vince il mondiale se…

Verstappen arriva 1° con giro veloce ed Hamilton 6° o risultato peggiore

Verstappen arriva 1° ed Hamilton 7° o risultato peggiore

Verstappen arriva 2° con giro veloce ed Hamilton 10° o risultato peggiore

Verstappen arriva 2° ed Hamilton non va a punti

Tutto chiaro ora? Non resta che vedere la gara in tv: qui tutti gli orari del GP di Arabia Saudita 2021.

